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أخبار مصر

خبير عسكري: مصر تصنع الدبابة الأمريكية بنسبة 95 %

اللواء محمد الغباري،
اللواء محمد الغباري، فيتو

كشف اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، والخبير العسكري والإستراتيجي، أن السياسة العسكرية المصرية تتغير طبقًا للمتغيرات الدولية، ولا تشهد تغيرات حادة.

 

سرعة التطورات في المعدات العسكرية بعد 1973

وأضاف، أن التطورات في المعدات العسكرية بعد 1973 سريعة للغاية، خاصة في قطاع الصواريخ، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة تعمل على مواكبة هذه التطورات سواء من خلال التصنيع المشترك أو الاستيراد.  

 

صناعة الصواريخ والدبابات 

وأوضح أن مصر صنعت الصواريخ بالاشتراك مع فرنسا وتصنع الدبابات بالاشتراك مع الولايات المتحدة بنسبة تصنيع تصل إلى 95%، وهذا الأمر يحدث مع السيارات العسكرية والفرقاطات العسكرية.

طفرة كبيرة في التصنيع العسكري

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” الذي يقدمه فهمي بهجت بقناة "الشمس: إلى أن التصنيع العسكري في مصر شهد طفرة كبيرة بعد ثورة 30 يونيو، وهذا يعكس رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للتحديات التي تواجه المنطقة.

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الشرق الأوسط الجديد

وأشار أن مصطلح الشرق الأوسط الجديد استعماري مفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن المنطقة الحالية تسمى بالمنطقة العربية.

وأوضح أن هناك مشروعًا غربيًّا يسعى لتفتيت الدول العربية التي نشأت وفقًا لاتفاقية سايكس بيكو، مشيرًا إلى أن الغرب قام بتقسيم منطقة الشام إلى سوريا والعراق ولبنان وفلسطين والأردن والسعودية.

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المعدات العسكرية صناعة الصواريخ التصنيع العسكري السيسي ثورة 30 يونيو

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