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أخبار مصر

مصطفى الفقي يكشف مقصد ترامب من رسالته بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم

الدكتور مصطفى الفقي،
الدكتور مصطفى الفقي، فيتو
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علق الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، على تصريح دونالد ترامب بتحويل منطقة الشرق الأوسط إلى جحيم إذا لم تطلق حركة حماس سراح الأسرى الإسرائيليين، متسائلًا: “ماذا يمكن أن يواجه الفلسطينيون أكثر مما واجهوه في الشهور الماضية؟”.

 

ضغط ترامب على الأطراف بالمنطقة

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": أن ترامب يضغط على كل الأطراف في المنطقة بتصريحاته الأخيرة، ولا أستبعد أن يقوم بعمل عسكري عنيف لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بقطاع غزة.

رسالة ترامب لدول المنطقة

وأشار إلى أن ترامب يريد أن يوجه رسالة قوية إلى دول المنطقة بأنه رئيس قوي، متوقعًا مواجهة كل من مصر والعراق لضغوط قوية الفترة المقبلة بفعل الظروف الحالية.

 

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محاولة لتقسيم المنطقة

وأكد أن هناك محاولة لتقسيم المنطقة تقسيمًا جديدًا، وسنكون أمام سايكس بيكو جديدة، ولكن بتركيبة جديدة والوضع ينذر بعواقب وخيمة مثلما صرح الرئيس السوري بشار الأسد، مشيرًا إلى تصريح مسؤول تركي بأن حلب في الأصل تركية وهذا يؤكد المزاعم التركية وتحريكها للفصائل المسلحة.

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