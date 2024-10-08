الأربعاء 09 أكتوبر 2024
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سياسة

ضياء رشوان: مصر شهدت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تنويعا غير مسبوق في التسليح

الجيش الثاني الميداني،
الجيش الثاني الميداني، فيتو

قال الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: إن مصر لم تشهد تنوعًا في سلاحها كما شهدته في العشر سنوات الأخيرة من مصادر التسليح الكبرى سواء الغربية أو الشرقية، فتضمن العرض العسكري اليوم طائرات من نوع رافال الفرنسية، وميج الروسية، وإف 16 الأمريكية، كما تضمن طائرات هليكوبتر قادمة من مصادر مختلفة.

 

تنويع السلاح في تاريخ مصر العسكري

وأضاف "رشوان"، خلال لقاء مع الإعلامية ريهام السهلي، ببرنامج "حديث الأخبار"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أنه لم يحدث تنويعًا قطُّ في تاريخ مصر العسكري منذ أن بدأ محمد علي باشا التجربة في بناء  الجيش ثم طورتها ثورة يوليو 1952 مثل ما حدث في العشر سنوات الماضية.

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وأشار إلى أن هذا التنويع من شأنه أن جعل الجيش في أمان، فتنويع مصادر السلاح جعل مصر في العشر سنوات الأخيرة بالتصنيف العالمي ما بين المركزين العاشر إلى الخامس عشر على مستوى المشاة العالمي، مردفا: "مصر سابقة الدولة إياها طول الوقت بفارق 3 أو 4 درجات".

 

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ضياء رشوان الجيش التنويع العسكري تنويع السلاح إكسترا نيوز

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