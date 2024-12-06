تفاصيل تنفيذ مشروع محطة المياه بالعاشر من رمضان

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن تفاصيل مشروع محطة المياه بطاقة إنتاجية 600 ألف متر مكعب يوميًا، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القومية لتوفير مياه الشرب.

مكونات المشروع تضم خزانات المياه الأرضية الاستراتيجية

وأوضح أن مكونات المشروع تضم خزانات المياه الأرضية الاستراتيجية، ويضم المشروع خزانين أرضيين بسعة 45,000 متر مكعب لكل خزان، مما يضمن استمرارية الإمداد المائي في حالات الطوارئ، ومبنى طلمبات المياه المرشحة ويشتمل المبنى على صالة للطلمبات، غرف تشغيل، لوحات الكهرباء، غرف محولات، مكاتب إدارية، وخزانات المياه المرشحة.

وأشار إلى أن المشروع يضم أيضا مباني المروقات يضم المشروع مبنيين للمروقات يحتويان على أحواض مروقات، بئر توزيع، غرف تفاعل، بالإضافة إلى خزان الشبة والمعامل في المبنى الشرقي، وصالة الكلور والمولد في المبنى الغربي، مباني المرشحات يحتوي كل مبنى على 24 حوض ترشيح، إضافة إلى خزانين للمياه المرشحة، برك الروبة وتشمل بركتين لتجميع الرواسب الخارجة من المحطة، بما يساهم في إدارة النفايات بشكل مستدام.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن المحطة ستُسهم في تغذية مدن العاشر من رمضان، بدر، حدائق العاصمة، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجات التنمية العمرانية المستدامة.

وأكد رئيس الجهاز أن العمل مستمر بوتيرة متسارعة لإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم التنمية الشاملة.

قام المهندس أمين حسن غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بزيارة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة سر العمل بقطاع المرافق بالمدينة وذلك بصحبة المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندس أحمد على، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، وبحضور المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس هيثم احمد معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق والمسؤولين بقطاع (المرافق- والطرق).

وتفقد المهندس محمد حمدى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ويرافقهم المهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث ومعاونى رئيس الجهاز ومديري الإدارات المختصة، مشاريع الإسكان بالقاهرة الجديدة (سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث)، وذلك لمتابعة وانتظام سير العمل والمتابعة اليومية والمستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات إسكان بالمدينة.

وجار تنفيذ محور (سكن لكل المصريين) بالمدينة بعدد (222 عمارة سكنية) بإجمالى عدد (5328) وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينه ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز على المسؤولين ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

تخصيص 1645 شقة متنوعة للمتقدمين للحجز الفوري في 8 مدن جديدة

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 1645 وحدة سكنية متنوعة للمتقدمين للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

وتم تخصيص الشقق فى قرعة علنية يدوية للوحدات التي سبق طرحها بمدينة المنصورة الجديدة للحجز الفوري.

وسبق أن وافق مجلس إدارة الهيئة، على إتاحة 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة مدن (المنصورة الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - العبور - الصالحية الجديدة - ملوى الجديدة - برج العرب الجديدة - رشيد الجديدة)، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.

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