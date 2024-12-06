الجمعة 06 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

تفاصيل تنفيذ مشروع محطة المياه بالعاشر من رمضان

محطة المياه
محطة المياه

 كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن تفاصيل مشروع محطة المياه بطاقة إنتاجية 600 ألف متر مكعب يوميًا، والتي تُعد واحدة من أكبر المشروعات القومية لتوفير مياه الشرب.

مكونات المشروع تضم خزانات المياه الأرضية الاستراتيجية

 وأوضح أن مكونات المشروع تضم خزانات المياه الأرضية الاستراتيجية، ويضم المشروع خزانين أرضيين بسعة 45,000 متر مكعب لكل خزان، مما يضمن استمرارية الإمداد المائي في حالات الطوارئ، ومبنى طلمبات المياه المرشحة ويشتمل المبنى على صالة للطلمبات، غرف تشغيل، لوحات الكهرباء، غرف محولات، مكاتب إدارية، وخزانات المياه المرشحة.

 

وأشار إلى أن المشروع يضم أيضا مباني المروقات يضم المشروع مبنيين للمروقات يحتويان على أحواض مروقات، بئر توزيع، غرف تفاعل، بالإضافة إلى خزان الشبة والمعامل في المبنى الشرقي، وصالة الكلور والمولد في المبنى الغربي، مباني المرشحات يحتوي كل مبنى على 24 حوض ترشيح، إضافة إلى خزانين للمياه المرشحة، برك الروبة وتشمل بركتين لتجميع الرواسب الخارجة من المحطة، بما يساهم في إدارة النفايات بشكل مستدام.

وأوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن المحطة ستُسهم في تغذية مدن العاشر من رمضان، بدر، حدائق العاصمة، والعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجات التنمية العمرانية المستدامة.

وأكد رئيس الجهاز أن العمل مستمر بوتيرة متسارعة لإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم التنمية الشاملة.

قام المهندس أمين حسن غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بزيارة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة سر العمل بقطاع المرافق بالمدينة وذلك بصحبة المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، والمهندس أحمد على، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، وبحضور المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، والمهندس هيثم احمد معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق والمسؤولين بقطاع (المرافق- والطرق).

 

وتفقد المهندس محمد حمدى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية والإنشاءات، والمهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ويرافقهم المهندس تامر جبر نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث ومعاونى رئيس الجهاز ومديري الإدارات المختصة، مشاريع الإسكان بالقاهرة الجديدة (سكن لكل المصريين بالتجمع الثالث)، وذلك لمتابعة وانتظام  سير العمل والمتابعة اليومية والمستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات إسكان بالمدينة.

 

وجار تنفيذ محور (سكن لكل المصريين) بالمدينة بعدد (222 عمارة سكنية) بإجمالى عدد (5328) وحدة بمساحات (90 و120 م) كمحور إسكان جديد يتم تنفيذه بإشراف جهاز المدينه ضمن خطة الدولة بتوفير سكن ملائم لكل المصريين.

 وأكد المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس الجهاز على المسؤولين ضرورة الاهتمام بأصول الصناعة لأعمال الطرق وإنجاز الأعمال في الموعد المحدد لها.

 

تخصيص 1645 شقة متنوعة للمتقدمين للحجز الفوري في 8 مدن جديدة

 وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 1645 وحدة سكنية متنوعة للمتقدمين للحجز الفوري من خلال أجهزة 8 مدن جديدة.

وتم تخصيص الشقق فى قرعة علنية يدوية للوحدات التي سبق طرحها بمدينة المنصورة الجديدة للحجز الفوري.

وسبق أن وافق مجلس إدارة الهيئة، على إتاحة 1645 وحدة سكنية متنوعة بمساحات تصل إلى (161م2)، بأنظمة سداد ميسرة للحجز الفوري من خلال أجهزة مدن (المنصورة الجديدة - العاشر من رمضان - 6 أكتوبر - العبور - الصالحية الجديدة - ملوى الجديدة - برج العرب الجديدة - رشيد الجديدة)، ويتم التخصيص بنظام القرعة العلنية اليدوية، بعد انتهاء فترة الحجز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العاشر من رمضان المجتمعات العمرانية جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان جهاز تنمية مدينة العاشر رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم 6 ديسمبر 2024

بيان رسمي من ورثة محمد رحيم حول تقرير الطب الشرعي عن وفاته

الأهلي يكتسح بيراميدز بسداسية في دوري السيدات (صور)

زيادة تصل لـ 15 جنيهًا، قفزة في أسعار البيض اليوم الجمعة 6-12-2024

قوات قسد تسيطر على مدينة دير الزور بعد انسحاب الجيش السوري منها

انفصال عجلة قطار VIP أثناء مروره بإحدى القرى في المنيا

قرار عاجل من الأردن بعد تصاعد المعارك في سوريا

أردوغان: دمشق هدف الفصائل المسلحة في سوريا

منوعات

المزيد

بملابس بيضاء كاللؤلؤ، شاهد الحضرة الصوفية في مسجد الرفاعي (فيديو وصور)

الصين تسجل رقما قياسيا في مجال الطاقة الشمسية

ابتكار أسفنجة في روسيا لتنظيف القطب الشمالي من النفط

اكتشاف صلبان نادرة تعود للعصر البيزنطي في القرم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 6-12-2024

سعر الألومنيوم اليوم الجمعة 6- 12- 2024 في السوق المحلية

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الجمعة 6-12-2024 في الأسواق

سعر السكر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

خطوات تفصل محمد صلاح عن بيكهام.. أفضل صُناع أهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الدين في جوهره شعور بالمسئولية تجاه الخالق والمخلوق (فيديو)

أسماء سورة العاديات ومقاصدها والأحاديث الواردة بشأنها

دار الإفتاء توضح حكم الإمامة والخطابة للجمعة في السفر

المزيد
الجريدة الرسمية