طرح أراضٍ صناعية بنظام حق الانتفاع والتمليك بطيبة الجديدة

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز مدينة طيبة الجديدة، طرح عدد ( ١٣٤ ) قطعة أرض بنشاط صناعى بالمنطقة الصناعية، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بنظام التمليك أو حق الانتفاع.

والأراضي المطروحة كاملة المرافق تشمل أنشطة صناعية متنوعة تشمل (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء)، وحجز الأراضي وتقديم المستندات المطلوبة (أونلاين) عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، والطرح بنظام التمليك أو حق الانتفاع بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وبتيسيرات كبيرة للمستثمرين الجادين.

وإتاحة تقدم المستثمر على قطعة أساسية وأخرى بديلة لمنحه فرصة أكبر للحصول على الأرض

ويأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقة بشكل مستدام من خلال سرعة توفير أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين بشكل مستمر تلبيةً للطلبات المتزايدة على الأراضي من خلال طرح فرص استثمارية جديدة لتشجيع الاستثمار الصناعي المحلى والأجنبي وذلك من خلال طرح الأراضي المرفقة كل ثلاثة أشهر عبر المنصة.

التقديم يتم على منصة مصر الصناعية الرقمية عن طريق الدخول والتسجيل على المنصة خلال أسبوع من تاريخ الإعلان عن الطرح واختيار رابط "تخصيص أراضي"، واتباع خطوات التسجيل والتقديم، ثم اختيار قطعة الأرض التي يرغب بالحصول عليها ورفع المستندات وسداد الرسوم وفقًا للخطوات المُعلنة، كما تتاح القطع المطروحة بنظامي التمليك أو حق الانتفاع، ويتم الطرح بأسعار التكلفة الفعلية للمرافق وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وذلك تيسيرًا على المستثمرين وتخفيفًا للأعباء المالية عنهم، كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي يكون بواقع ٥٪؜ من سعر متر التمليك، كما تقرر أنه بالنسبة لمن سبق لهم التقدم على الطرح السابق بدراسات فنية ومالية مقبولة ولم يحالفهم التوفيق للحصول على الأرض، ولم يقوموا باسترداد قيمة جدية الحجز، سيتم منحهم أولوية نسبية للتخصيص في هذا الطرح.



الإسكان تطرح 8521 قطعة أرض ببرنامج مسكن بالمدن الجديدة

كما تطرح وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن 8521 قطعة أرض ضمن برنامج مسكن فى عدد من المدن الجديدة.

وتطرح 3678 قطعة أرض محور الأراضي المتوسطة و4747 قطعة أرض محور الأراضي المتميزة و96 قطعة أرض محور الأراضي الأكثر تميزًا.

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد للأراضي الاستثمارية وفق آلية التخصيص الفوري.

وتطرح بمدينة أسوان الجديدة أرضًا بنشاط عمراني متكامل بمساحة 102900 متر بسعر 3155 جنيهًا للمتر.

وتواصل وزارة الإسكان طرح وإتاحة الأراضي الاستثمارية بالمدن الجديدة بهدف زيادة معدلات التنمية والتطوير، وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

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