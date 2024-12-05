للتقديم على الشقق الجاهزة للتسليم لمنخفضي الدخل، تعرف على قيمة الأقساط والدعم

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أقساط شقق سكن لكل المصريين 5 بالمحافظات محور الجاهزة للتسليم بسعر 250 ألف جنيه ضمن الطرح الجديد.

الشقق فى محافظتي أسوان والجيزة بمساحة 90 مترا مربعا.

وتصل قيمة جدية الحجز لـ 20 ألف جنيه والدخل الشهري يبدأ من 3500 جنيه والقسط الشهري يبدأ من 1338 جنيه ويتم استكمال الدفعة المقدمة بنسبة 20% كحد أدني.

ويقدم الصندوق دعم نقدي يتراوح ما بين 5 - 40 ألف جنيه بحسب مستويات الدخل ويتم خصمه من قيمة الشقة.

والطرح الجديد يتضمن 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استئناف شراء كراسات الشروط وتسديد مقدم جدية الحجز للمواطنين الراغبين في التقدم لحجز وحدة سكنية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، وذلك ابتداءً من اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 حتى يوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤، بدلًا من الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حيث مد الصندوق فترة شراء كراسات الشروط لتعويض المواطنين عن فترة التوقف المؤقت.

وأوضحت مي عبد الحميد أنه تم عقد اجتماع مع داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى، حيث تم الاتفاق على زيادة عدد مكاتب البريد المميكن لـ590 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك للتيسير على المواطنين الراغبين في شراء كراسة الشروط، ومنعًا للتزاحم أمام مكاتب البريد.

مي عبد الحميد تنصح المواطنين بعدم التزاحم أمام مكاتب البريد

وأشارت إلى أنه لا داعي للتزاحم أمام مكاتب البريد للحصول على كراسة الشروط، حيث إن العبرة ليست بشراء كراسة الشروط مسبقًا ولكن بنظام الأولويات الذي يطبقه الصندوق والمحدد مسبقًا، مشددة على ضرورة قيام المواطنين برفع المستندات مكتملة على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وأضافت مي عبد الحميد أنه عقب إغلاق الإعلان، ووفقًا لما ورد في كراسة الشروط في صفحة 43، سوف يتم تطبيق نظام الأولويات في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/ المدن المعلن عنها، وتكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة/ الأرمل ويعول، ثم المطلقة/ المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل: (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.

وأضافت أنه يتم قبول التماسات العملاء الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز، ولم يتمكنوا من تسجيل طلباتهم على البوابة الإلكترونية خلال فترة الإعلان، ولم يقوموا بسحب مبلغ مقدم جدية الحجز، لتسجيل وفرز طلباتهم وذلك قبل انتهاء فترة التظلمات.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" يشهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق من المواطنين، حيث تم بيع ٢٢٠٧٤٠ كراسة شروط، بينما سدد ٤٢٧٥٧ مواطنا مقدم جدية الحجز، وذلك بعد مرور ٣ أيام فقط من الإعلان.

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