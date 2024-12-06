تراجع البلدي وعصيان الأبيض، تعرف على أسعار الدواجن اليوم الجمعة

أسعار الدواجن اليوم، سجلت أسعار الدواجن تباينًا ملحوظًا، إذ استقر سعر الفراخ البيضاء مقابل انخفاض البلدي، وفقًا لآخر تحديث، اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024؛ وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2024 وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 70 إلى 71 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 80 جنيهًا إلى 81 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وعن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الجمعة، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 84.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 75 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن سعر الدواجن البلدي اليوم الجمعة، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 121.8 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 100 جنيه إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

سعر الدواجن في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ اليوم الجمعة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة روستي نحو 95 جنيهًا.

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة روستي وزن من 1000 إلى 1100 جرام نحو 155 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو صدور دجاج طازجة روستي نحو 275 جنيهًا.

بلغ سعر صدور دجاج بالعظم طازجة فرازة وزن 900 جرام نحو 125 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 135 جنيهًا.

بلغ سعر فيليه دجاج طازج فرازة وزن 900 جرام نحو 250 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الجمعة في الأسواق، فيتو

اسعار الدواجن اليوم في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى

بلغ سعر دجاجة كاملة طازجة فرازة وزن 950 إلى 1000 جرام نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج تمري نحو 140 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو بانيه دجاج فريش تمري نحو 290 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج كامل طازج وزن 1.45 كجم نحو 182 جنيهًا.

بلغ سعر بانيه دجاج فريش الوطنية وزن كيلو نحو 260 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك بالعظم فريش الوطنية نحو 120 جنيهًا.

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