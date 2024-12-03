رئيس شعبة الدواجن يكشف حقيقة وجود تحركات في الأسعار

أسعار الدواجن اليوم، كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، حقيقة ما تردد بشأن وجود تحركات سعرية في البيض والدواجن.

حقيقة تحرك أسعار الدواجن والبيض

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه لا صحة لما تردد عن ارتفاع أسعار الدواجن أو البيض، وهناك استقرار بالأسواق.

أسعار الدواجن اليوم

ولفت “السيد” إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزارع يسجل منذ شهرين 68 جنيها، بينما يصل للمستهلك بـ 78 جنيها.

أسعار البيض

اسعار البيض اليوم، وأضاف: أن سعر كرتونة البيض يتراوح ما بين 150 إلى 165 جنيها.

واستقرت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، اليوم الثلاثاء، عند أسعار الأمس، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء، ما بين 70 و75 جنيها للكيلو، بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 75 جنيها.

وأعلن الاتحاد العام لمنتجي الدواجن ؛ الاتفاق على توريد بيض مائدة لسلاسل السوبر ماركت بسعر التكلفة، لـ5 سلاسل تجارية بكميات مفتوحة من بيض المائدة «الأبيض» بسعر تسليم 150 جنيهًا للطبق.

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