الخميس 05 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط 65 مخالفة سير بدون تراخيص في حملة مكبرة لمرور الجيزة

حملة مرورية مكبرة
حملة مرورية مكبرة بالجيزة،فيتو

أسفرت جهود حملة مكبرة قامت بها قوات الإدارة العامة لمرور الجيزة تحت إشراف اللواء مصطفى إبراهيم مدير الإدارة  خلال 24 ساعة، عن ضبط ٩٩٠ مخالفة تجاوز سرعات و٦٥ مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، ٢٢ دراجة نارية مخالفة، ٥٦ مخالفة موقف عشوائى، ١٠٢ مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وتواصل الإدارة العامة للمرور،  شن عدد من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

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الادارة العامة لمرور دراجة نارية وزارة الداخلية

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