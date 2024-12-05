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بلع لسانه وتعرض لأضرار بالغة، تفاصيل إصابة وإنقاذ إسلام معوض لاعب غزل المحلة 2005

إسلام معوض لاعب
إسلام معوض لاعب غزل المحلة 2005

تعرض إسلام معوض لاعب غزل المحلة 2005 لإصابة مروعة، بعد بلع لسانه أثناء مباراة الفريق مع نادي القناة في دوري الجمهورية للناشئين. 

ونجح الجهاز الطبي لفريق غزل المحلة في إنقاذ اللاعب وإفاقته، وتم نقله على الفوّر إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة للاطمئنان عليه.

كرة مشتركة مع حارس مرمى فريقه

وترجع تفاصيل الواقعة إلى اصطدم اللاعب إسلام معوض مع زميله حارس مرمى الفريق أثناء إبعاد إحدى الكرات المشتركة، تعرض على إثرها لصدمة قوية بالرأس أدت لبلع لسانه. 

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل قد تقدم في بيان رسمي بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للاعب إسلام معوض لاعب فريق غزل المحلة 2005. 

وتواصل المهندس تامر خليل - نائب رئيس مجلس الإدارة مع اللاعب واطمأن عليه وأشاد خليل بالتعامل الاحترافي للجهاز الطبي لنادي غزل المحلة مع اللاعب وتمكنهم من إفاقته بشكل سريع قبل تعرضه لمضاعفات خطيرة.

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إسلام معوض لاعب غزل المحلة غزل المحلة 2005 نادي القناة

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