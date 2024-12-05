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شباب ورياضة الغربية تنظم ندوة عن إصابات الملاعب بنادي طنطا

شباب ورياضة الغربية
شباب ورياضة الغربية

نظمت، اليوم الخميس، مديرية الشباب والرياضة بـ محافظة الغربية بالتعاون مع هيئة الإسعاف المصرية ونادي طنطا الرياضي ندوة عن إصابات الملاعب وحالات توقف القلب.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية.

شهد فعاليات الندوة  يسري الديب، وكيل الوزارة والدكتور حسن درويش،رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الشمالية بهيئة الإسعاف المصرية، ودكتور سامى النجار، مدير عام إسعاف إقليم الدلتا، دكتورة نرمين ممدوج، مدير عام إسعاف محافظة الغربية والدكتور محمد شلبي مدير إدارة الهيئات.

أكد وكيل الشباب والرياضة بـ محافظة الغربية خلال كلمته أن هذه الندوات تساعد فى تنمية القدرات العلمية وزيادة الخبرة فى كيفية التعامل مع الإصابات بصفة عامة إصابات الملاعب بصفة خاصة وهى من الأهداف التى تسعى وزارة الشباب والرياضة إلى تعظيم الاستفادة من مثل هذه الدورات.

وتناول اللقاء مناقشة الآليات لتجنب الموت المفاجيء وأمراض القلب وجميع العوامل التى تمثل خطورة على صحة رياضي مصر وابطالنا بالملاعب، كما أن جميع الأبطال الرياضيين بمختلف الالعاب على مستوي دول العالم وليس مصر فقط معرضون لخطر الإصابات وتعرضهم لأزمات صحية وقلبية مفاجئة ولعلنا نتذكر حادثة لاعب  المنتخب الدنماركي الشهير إريكسن والذي تعرض للإصابة بازمة قلبية داخل المستطيل الأخضر اثناء خوضه لمباراة  مع منتخب بلاده ببطولة الأمم الأوربية وتم وقتها عمل إنعاش للقلب بعد توقفه وذهابه للمستشفي وتم معالجته، ولذلك فالأمر ليس له علاقة بوجود تقصير او سوء تعامل او قلة إمكانيات والدليل ما حدث للاعب الدنماركي.

وأوضح أن جميع الألعاب من الممكن ان يكون اللاعبين معرضين لخطر الإصابة كما هو شائع بالملاعب ولكن تبقي لعبة كرة القدم من الرياضات التى يكثر فيها الاحتكاك والتى بالطبع تؤدى إلى القابلية للإصابات المتنوعة نظرا لاحتياج لعبة كرة القدم إلى  الكثير من بذل الطاقة والسرعة،  لذا فكرة القدم  تحصد أعلى معدل إصابات يمكن أن تحدث أثناء المباريات أو التمرين مقارنة بأية رياضة أخرى.

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