في مثل هذا اليوم 8 أكتوبر، تحرير مدينة القنطرة شرق من براثن العدو الإسرائيلي

يعد يوم 8 أكتوبر يوم تحرير مدينة القنطرة شرق، هذه المدينة التي ظلت شاهدة على النضال وبسالة الجندي المصري الذي حاول مرارا وتكرارا تحريرها من المغتصب الإسرائيلي.

مدينة القنطرة شاهدة على قوة الجندي المصري

وبمناسبة مرور 51 عاما على تحريرها، وما تزال مدينة القنطرة شاهدة بمبانيها وأبطالها على قوة وصلابة الجندى المصرى وعزيمته وإصراره وإيمانه بالنصر، إنها المدينة التى تحررت بالدم تبلغ مساحتها 2441 كم2 تقريبا وتمثل %51.5 من إجمالى مساحة محافظة الإسماعيلية، وتمتد هذه المساحة بطول 80 كم 2 من حدود محافظة بورسعيد شمالًا حتى حدود السويس جنوبًا، وبعمق 30 كم 2 شرقًا مع حدود محافظة شمال سيناء.

أصل تسمية مدينة القنطرة علي مر العصور



كانت القنطرة أيام العصر الفرعوني تسمى القلعة ثاور بناها الملك سيتى، وأطلق عليها سيلا أيام اليونان والروم، وكانت أهم حصون الدفاع عن مصر من جهة الشرق، وقد عرفت القنطرة حتى أوائل القرن 19 باسم القناطر بسبب الجسور ووجود القنطرة فوق القناة القديمة فى عصر القدماء المصريين، وقديما كانت القنطرة شرق تتبع محافظة شمال سيناء إداريًا حتى تم ضمها إلى محافظة الإسماعيلية عام 1979 بعد صدور القرار الجمهورى رقم 84 /1979.

احتلال العدو الإسرائيلي لها وتحريرها

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احتلها العدو الإسرائيلي وقام ببناء الحصون فى قطاع القنطرة شرق لتكون من أقوى حصون خط بارليف حتى وصل عددها إلى 7 حصون، كما أن القتال داخل المدينة يحتاج إلى جهد، لأن القتال فى المدن يختلف عن القتال في منطقة مفتوحة مثل الصحراء، لهذا استمر القتال بشدة خلال يوم تحريرها والذي استمر ليلة 7 / 8 أكتوبر، واستخدم فيه السلاح الأبيض لتطهير المدينة من الجنود الإسرائيليين.

وتمكنت قوات الفرقة 18 بقيادة العميد فؤاد عزيز غالى فى نهاية يوم 7 أكتوبر من حصار المدينة والسيطرة عليها تمهيدا لتحريرها، وجاء يوم الاثنين 8 أخيرا لتجيء معه فرحة النصر للفرقة 18 بعد تحرير مدينة القنطرة شرق تماما، بعد أن تم محاصرتها داخليا وخارجيا، ثم قام أبطالها باقتحام حصون العدو.

تحرير مدينة القنطرة بالكامل



بعد انهيار القوات المعادية استولت الفرقة المصرية على كمية من أسلحة ومعدات العدو، بينها عدد من الدبابات، وتم أسر ثلاثين فردا للعدو، هم كل من ما تبقى فى المدينة، وجاءت فرحة النصر عبر إذاعة القاهرة في التاسعة والنصف من مساء اليوم 8 أكتوبر بتحرير مدينة القنطرة بالكامل لتكون أول مدينة مصرية تم تحريرها من براثن العدو الإسرائيلي المغتصب.

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