الثلاثاء 22 أكتوبر 2024
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محافظات

إزالة 5 حالات تعد عن مدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق في محافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات عن أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية الواقعة في نطاق المدينة. 

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نتائج الحملة المكبرة 

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 5 حالات إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص، ضمن المرحلة الأولى من الموجة 24، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القنطرة شرق لليوم الثاني علي التوالي، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق وقوات إنفاذ القانون.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

المساحات التي تم استردادها 

وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ 5حالات تعدٍّ بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي بولاية الزراعة على مساحة 6 قراريط و22 سهمًا عبارة عن بناء أسوار ومباني غير مكتملة وغير مأهولة بالسكان.  

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود الوحدات المحلية 

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الأولى من الموجة 24 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 12 أكتوبر حتى الأول من نوفمبر 2024، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية. 

 

الالتزام بالجدول الزمني

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد. 

 

ومن الجدير ذكره، أن الموجة 24 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل.  

 

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

 

 

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