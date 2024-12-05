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وزير البترول يزور مقر هاربور إنيرجي بلندن، والشركة تؤكد: نهدف لتوسع الاستثمارات في مصر

وزير البترول يزور
وزير البترول يزور مقر هاربور إنيرجي بلندن
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قام المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة مقر شركة هاربور إنيرجي في لندن، ورافقه خلال الزيارة السفير شريف كامل السفير المصري في لندن، وكان في استقباله ليندا كوك الرئيس التنفيذي لشركة هاربور إنيرجي، والمهندس سامح صبري المدير التنفيذي للشركة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستعرض اللقاء موقف مشروعات الشركة في مصر، وخططها المستقبلية في مجال البحث والاستكشاف بعد استحواذها على مناطق امتياز شركة ونترشال ديا في مصر بدلتا النيل والبحر المتوسط.

وأعربت الرئيس التنفيذي للشركة عن تطلعها للبناء على النجاحات التي حققتها شركة ونترشال ديا الألمانية خلال السنوات الماضية في قطاع البترول المصري، لافتة إلى أن هاربور انيرجي  وضعت استراتيجية متكاملة تهدف إلى التوسع في عمليات البترول والغاز في مصر على نطاق كبير.

ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوي المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية ومن بينها حزمة الحوافز الجديدة للشركاء الأجانب بهدف زيادة الإنتاج. ودعا الشركة لبحث الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG .

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