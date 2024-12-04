مباحثات مصرية سعودية لتطوير الشراكة في قطاع التعدين

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمملكة العربية السعودية نائب رئيس مجلس إدارة شركة معادن.

وحضر اللقاء السيد سامي الحربي، مدير عام إدارة الموارد الطبيعية، والسيد تركي السبهان، مدير إدارة التسويق التعديني والسيد حاتم الصريصري، مدير عام مكتب السيد نائب الوزير.

وذلك في إطار مشاركته في بعثة الجمعية البريطانية المصرية للأعمال (BEBA) بلندن،

اهتمام الجانب السعودي بصناعة التعدين بمصر

شهد اللقاء اهتمامًا كبيرًا من الجانب السعودي بتطوير الشراكة مع جمهورية مصر العربية في قطاع التعدين. وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في هذا المجال.



ومن جانبه استعرض المهندس كريم بدوي جهود تطوير قطاع التعدين في مصر والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.



ووجه المهندس خالد المديفر نائب الوزير لشئون التعدين بالمملكة العربية السعودية دعوة إلى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي سيُعقد في الرياض يومي 16 و17 يناير المقبل، والمشاركة كمتحدث بالجلسة الوزارية التي سوف تسلط الضوء على عدد من الموضوعات بما يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التعدين.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا للعلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتعاون المستمر لدفع عجلة التنمية في قطاع التعدين بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية ويحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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