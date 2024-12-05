الخميس 05 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير البترول يزور مقر بي بي العالمية لتفقد مركز خدمة الحفر عن بعد

بدوي في زيارتة لمقر
بدوي في زيارتة لمقر بي بي بالمملكة المتحدة،فيتو
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قام  المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بزيارة مقر شركة بي بي (BP) في سانبري، وذلك في إطار زيارته الحالية للمملكة المتحدة.

جاءت الزيارة تلبية لدعوة شركة بي بي لتفقد مركز خدمة الحفر عن بُعد، حيث تم استعراض أحدث تقنيات الحفر وخطط الشركة المستقبلية لأعمالها في مصر، وفي أعقاب اللقاء الإيجابي الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي و"موراي أوتشينكلوس"، الرئيس التنفيذي لشركة "بريتيش بتروليوم"  بالقاهرة مطلع هذا الأسبوع.

 

مناقشة أهداف الشركة وكيفية تطوير خططها المستقبلية في مصر 

كان في استقبال وزير البترول والثروة المعدنية والوفد المرافق له وآن دافيس، نائب الرئيس التنفيذي للحفر في شركة بي بي والسيد آريال فلورس، نائب الرئيس التنفيذي لأنشطة الاستكشاف والتنمية والمهندس وائل شاهين نائب رئيس الشركة في مصر، وتناول اللقاء مناقشة أنشطة الشركة وخططها في مجال الاستكشاف وتنمية الحقول في مصر.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى تعزيز التعاون مع الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعظيم القيمة المضافة للموارد والبنية التحتية التي تمتلكها مصر.

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