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خارج الحدود

جيش الاحتلال يعترف بمقتل 32 جنديا في جباليا وبيت لاهيا

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الجمعة، مقتل 32 جنديا منذ بدء العملية في جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال في قطاع غزة 

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي العديد من المجزر في جباليا وبيت لاهيا، مما تسبب في استشهاد مئات المدنيين أغلبهم من الأطفال والنساء.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قالت وزارة الصحة بغزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر في غزة وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و201 مصاب خلال 24 ساعة.

وأكدت وزارة الصحة بغزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 44580 شهيدا و105739 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

الاحتلال الإسرائيلي يرتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة

واتهمت منظمة العفو الدولية، في تقرير نشرته اليوم، إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في حربها على قطاع غزة.

وفي تحقيق جديد صدر اليوم، قالت منظمة العفو الدولية إن "بحوثها وجدت أدلة وافية تثبت أن إسرائيل قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة".

وفي تقريرها المعنون: "تحس إنك لست بني آدم.. الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"، توثق المنظمة فتح إسرائيل أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين في قطاع غزة.

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فلسطين ترحب بتقرير لـ العفو الدولية يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة

وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية (أمنستي) أنياس كالامار: "يثبت تقرير منظمة العفو الدولية بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالًا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد خاص ومحدد وهو تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة. 

تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة

وتشمل هذه الأفعال قتل الفلسطينيين في قطاع غزة، وإلحاق أذى بدني أو نفسي بهم، وإخضاعهم عمدا لظروف معيشية يراد بها تدميرهم المادي على مدى شهور، ظلت إسرائيل تعامل الفلسطينيين وكأنهم فئة دون البشر لا يستحقون حقوقا إنسانية ولا كرامة، وأظهرت أن قصدها هو تدميرهم المادي".

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