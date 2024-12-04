محافظ الغربية يستقبل وفد زراعة البرلمان، ورئيس اللجنة: نستهدف بحث 3 مشكلات

استقبل محافظ الغربية اللواء أشرف الجندى، وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الذي يزور محافظة الغربية، ضمن زيارة ميدانية بدأت اليوم الأربعاء.

ورحب المحافظ، بالوفد البرلماني، مؤكدا حرصه علي التعاون مع النواب في حل مشكلات المواطنين.

رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب

وأشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأهالي محافظة الغربية، لتميزهم في مجال الزراعة ومجال الصناعة، مشيرا إلى أن الغربية تتميز بزراعات عديدة خاصة الكتان، وكذلك تتميز بصناعات الغزل.

وأضاف الحصرى، أن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تشهد تنفيذ خطة تطوير كبيرة بتوجيهات من القيادة السياسية، لتحقيق لتلبية الاحتياجات وتحقيق فائض للتصدير قادرة علي المنافسة الدولية.

تحديد المساحات المطلوب زراعتها بالقطن

وتابع، قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد المساحات المطلوب زراعتها بالقطن لتحقيق المطلوب للمصانع وتلبية احتياجات التصدير.

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وأشار إلى أن اللجنة تستهدف خلال زيارتها، لمحافظة الغربية، مناقشة ثلاث مشكلات تتعلق بزراعة الكتان والزبيب وعحينة الياسمين، لتذليل معوقات ومشكلات الفلاحين وتحقيق احتياجات الدولة في التصدير.

الفلاح لم يتخل عن دوره في أصعب الأوقات

وأضاف، أن الفلاح لم يتخل عن دوره في أصعب الأوقات التى مرت بها البلاد، وظل يعمل صامتا لتحقيق الأمن الغذائى للبلاد.

وفد برلمانى من لجنة الزراعة والرى

ويضم الوفد البرلمانى كلا من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة، النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدي حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.

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