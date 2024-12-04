الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

محافظ الغربية يستقبل وفد زراعة البرلمان، ورئيس اللجنة: نستهدف بحث 3 مشكلات

لقاء محافظ الغربية
لقاء محافظ الغربية ولجنة الزراعة، فيتو

استقبل محافظ الغربية اللواء أشرف الجندى، وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الذي يزور محافظة الغربية، ضمن زيارة ميدانية بدأت اليوم الأربعاء.

ورحب المحافظ، بالوفد البرلماني، مؤكدا حرصه علي التعاون مع النواب في حل مشكلات المواطنين.

رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب 

وأشاد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، بأهالي محافظة الغربية، لتميزهم  في مجال الزراعة ومجال الصناعة، مشيرا إلى أن الغربية تتميز بزراعات عديدة خاصة الكتان، وكذلك تتميز بصناعات الغزل.

وأضاف الحصرى، أن مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تشهد تنفيذ خطة تطوير كبيرة بتوجيهات من القيادة السياسية، لتحقيق لتلبية الاحتياجات وتحقيق فائض للتصدير قادرة علي المنافسة الدولية.

تحديد المساحات المطلوب زراعتها بالقطن

وتابع، قامت اللجنة بالتنسيق مع وزارة الزراعة لتحديد المساحات المطلوب زراعتها بالقطن لتحقيق المطلوب للمصانع وتلبية احتياجات التصدير.

IMG-20241204-WA0010
IMG-20241204-WA0010
IMG-20241204-WA0009
IMG-20241204-WA0009
٢٠٢٤١٢٠٤_١٠١٩٤٢
٢٠٢٤١٢٠٤_١٠١٩٤٢

وأشار إلى أن اللجنة تستهدف خلال زيارتها، لمحافظة الغربية، مناقشة ثلاث مشكلات تتعلق بزراعة الكتان والزبيب وعحينة الياسمين، لتذليل معوقات ومشكلات الفلاحين وتحقيق احتياجات الدولة في التصدير.

الفلاح لم يتخل عن دوره في أصعب الأوقات

وأضاف، أن الفلاح لم يتخل عن دوره في أصعب الأوقات التى مرت بها البلاد، وظل يعمل صامتا لتحقيق الأمن الغذائى للبلاد.

وفد برلمانى من لجنة الزراعة والرى 

ويضم الوفد البرلمانى كلا من النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة، وكيل اللجنة،  النائب مجدى ملك، النائب عادل عبد الوهاب يونس حماد، النائب عادل صلاح منصور عامر، النائب حمدي حسن، النائب صابر عبد القوى، النائب السيد رحمو، والنائب  أحمد إبراهيم الألفى، بالإضافة إلي يحيى جلال، أحمد العقاد، وعادل حسن، من أمانة اللجنة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزراعة والري اللواء أشرف الجندى القيادة السياسية النائب هشام الحصرى هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب محافظ الغربية مصانع الغزل والنسيج

مواد متعلقة

زراعة النواب تطالب بسرعة استكمال تغطية ترعة حاجر بنبان في أسوان

رفع جلسة النواب، والعودة للانعقاد 15 ديسمبر الجاري

مجلس النواب يوافق على اكتتاب مصر في زيادة رأس مال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

النواب يبدأ مناقشة 5 مشروعات قوانين للبحث والتنقيب عن البترول والغاز

الأكثر قراءة

سر غياب مصطفى شوبير عن بعثة الأهلي المتوجهة إلى جنوب إفريقيا

بشرى سارة للوافدين في الكويت

وزير الدفاع الكوري الجنوبي يقدم استقالته، ودعوات لإعدامه

التعليم تكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني

اعترافات صادمة للأب المتهم بإنهاء حياة نجله بالشرقية

سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

حفر 3 آبار جديدة لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي في مصر

1575 جنيهًا فقط لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024

منوعات

المزيد

تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية قبل السماح لهم بالقيادة مجددًا

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

ديفيد بيكهام وزوجته يشاركان في مأدبة عشاء بالقصر الملكي البريطاني

فيضانات ماليزيا وتايلاند العارمة تودي بحياة العشرات وتشرد الآلاف (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة فرض الأحكام العرفية.. معلومات عن رئيس كوريا الجنوبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

واعظ بالأزهر: الرسول نهى عن التمييز بسبب الإعاقة.. وهذه حقوق ذوي الهمم في الإسلام

تعرف على حكم قطع صلة الأرحام وجزاء قاطعها في الإسلام

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية