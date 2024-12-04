الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

بعد إسدال الستار على قضية سفاح الغربية.. محطات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات.. والجاني: أتمنى الإعدام

بعد إسدال الستار
بعد إسدال الستار على قضية سفاح الغربية

أسدلت محكمة محكمة جنايات المحلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار السيد شكر وعضوية المستشارين محمد الغريب ومحمد صلاح وحسام عبد الباسط رفعت الستار اليوم الأربعاء، علي محاكمة سفاح الغربية المتهم بقتل 5 سيدات للمداولة والنطق بالحكم.
 

إحالة أوراق سفاح الغربية لمفتي الجمهورية، والنطق بالحكم يناير المقبل

قتل 4 سيدات وقطعهن أشلاء، "سفاح الغربية": شيطان بداخلي يدفعني لذبح النساء

 

اعترف اعترافا كاملا بـ قتل المجني عليهن وإزهاق أرواحهن

 

كانت المحكمة قد انعقدت واستدعت هيئة المحكمة سفاح الغربية من قفص الاتهام، والذي اعترف اعترافا كاملا بـ قتل المجني عليهن وإزهاق أرواحهن دون شفقة ولا رحمة، مؤكدا على ندمه الشديد جراء ما اقترفت يداه، راضيا بما تقرره المحكمة من عقوبة.

 

استعراض أمر إحالة سفاح الغربية وحيثيات التحقيقات

واستمعت المحكمة لمرافعة المستشار محمد هدايات ممثل النيابة العامة، الذي استعرض أمر إحالة سفاح الغربية وحيثيات التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة في القضية، وطالب بـ توقيع أقصي عقوبة على المتهم.

 

أنا شيطان وأستحق الإعدام

وقال "عبد ربه. م" أو "سفاح الغربية" خلال مثوله أمام هيئة المحكمة: "أنا شيطان وأستحق الإعدام، واعترفت بكل التهم التي ارتكبتها"، موضحا أن أول جريمة له كانت بعمر 9 سنوات حيث قام بقتل طفلة عمرها سنة، وقامت والدته بضربه حينها، قائلا: "بالرغم من أن أسرتي ناس محترمين فأنا أصبحت عارا عليهم".

بدايته بقتل زوجته

كما أوضح أمام المحكمة أنه قتل عددا من السيدات، وكانت بدايته بقتل زوجته، ثم قام بقتل سيدة أخرى بعد 3 سنوات، ثم قتل سيدة ثالثة، وأصبح الأمر معلقا معه بلذة الانتقام، مضيفا: "وحاولت محاربة شيء داخلي ولم أتمكن من ذلك"، موضحا أنه كان يقتل عددا من فتيات الليل، وهذا بسبب شيء لا يعرفه.

 

أتمنى الإعدام وأن أريح المجتمع من شري

وتابع السفاح: "أتمنى الإعدام وأن أريح المجتمع من شري"، مطالبا هيئة المحكمة بإعلان الحكم قائلا: "أنا راض بالحكم لأنني أخطأت كثيرا، وأعلم أنه القصاص العادل من الله".


بداية الواقعة
وتعود وقائع اكتشاف القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة زفتى يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة امرأة مجهولة الهوية ومقطعة وملقاة بأماكن متفرقة في ترعة الخضراوية التابعة لمركز زفتى، حيث نجحت قوات الأمن في ضبط الجاني عقب العثور على أشلاء الضحية الرابعة وتمزيق جثمانها وإلقاء أشلائها في مياه نهر النيل، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بقيامه بقتل 4 سيدات والتخلص من جثثهن، ولم يتم العثور سوى على رفات جثة واحدة، وتم حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات وإحالته إلى المحاكمة الجنائية التي نظرت اليوم ثاني جلسات محاكمته.


وقال المتهم الذي يبلغ من العمر 36 عاما، إنه مارس الرذيلة مع ضحاياه قبل أن يقوم بقتلهن وتقطيعهن وإلقائهن في الترعة، معللا ذلك بعلاقة غير شرعية قديمة بين والدته وعمه، ما جعله "معقدا من النساء"
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

إحالة أوراق سفاح الغربية لمفتي الجمهورية، والنطق بالحكم يناير المقبل

قتل 4 سيدات وقطعهن أشلاء، "سفاح الغربية": شيطان بداخلي يدفعني لذبح النساء

ندوة توعوية بالتحديات المائية في مدارس طنطا بالغربية (صور)

حريق يلتهم شقة سكنية بـ طنطا في الغربية

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ لأسعار صرف الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم

قلتله بلاش دروس خصوصية، نص أقوال المتهم بقتل مدرس فى محافظة المنوفية

12 قرارا مهما وعاجلا لرئيس الوزراء، تعرف عليها

نوة قاسم، أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق في الإسكندرية

“جس نبض” أم محاولة لملء فراغ “رجال مبارك”، القصة الكاملة للحزب السياسي الجديد في مصر

ليفربول يقدم عرضا رسميا لتجديد عقد فان دايك، وهذا مصير محمد صلاح

هل شراء الذهب بالتقسيط وبيعه نقدا من الربا؟ أستاذ فقه يجيب

أول تعليق من بوتين علي تهديدات ترامب لدول "بريكس"

منوعات

المزيد

ملاك الرحمة، عراقية تخصص عائد بيع لوحات قامت برسمها لمساعدة مرضى السرطان

الملك تشارلز الثالث يستبعد الأمير هاري من احتفالات عيد الميلاد

تركيا تخضع السائقين المتهورين لاختبارات نفسية قبل السماح لهم بالقيادة مجددًا

أولي كرافاليو: نجاح فيلم "Moana" ساعدني على شراء منزل لوالدتي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء

الأمطار تزحف إليكم، تحذير عاجل من الأرصاد الجوية لـ سكان 3 محافظات (صور)

صقيع أوروبا يضرب الصعيد، الأرصاد تحذر من طقس اليوم وتكشف خريطة سقوط الأمطار

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

المزيد

انفوجراف

شروط التعيين في الجهات الحكومية لعام 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل شراء الذهب بالتقسيط وبيعه نقدا من الربا؟ أستاذ فقه يجيب

ما هي السبع المثاني وسبب تسميتها؟، الشيخ الشعراوي يجيب (فيديو)

تفسير رؤية الهروب من الشرطة في المنام وعلاقتها بالنجاة من الأعداء

المزيد
الجريدة الرسمية