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أخبار مصر

تصدير 31 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر
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 أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 43000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 763 شاحنة و135 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 375 شاحنة و116 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 39500 طن بضائع، 388 شاحنة و19 سيارة. 

 

تداول 43 ألف طن 763 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

  يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال أربع سفن وهي  TRUAH ARNONY  ، DA UY XID، Alcudia Express وعمان   بينما تغادر السفينة  CHIPOL UORAGAN علي متنها 31000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي عمان، امل وAlcudia Express.

كما تم تداول 2500 طن بضائع و310 شاحنات بميناء نويبع، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين  أور وأيلة.

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حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

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تصدير 7 آلاف طن أغذية لليمن، حركة السفن والبضائع في موانئ البحر الأحمر

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1240 راكبا.

 

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