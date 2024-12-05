الخميس 05 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

التحضير لاجتماع مصر وإريتريا والصومال، تفاصيل اتصالات وزير الخارجية مع نظيره الإريتري

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره الإريتري، فيتو

أجرى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع عثمان صالح وزير خارجية إريتريا.

تطوير العلاقات في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية

تناول الاتصال العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، والحرص المتبادل لتطويرها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والبناء على الزيارة التاريخية التي أجراها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى إريتريا، ولقائه مع الرئيس الإريتري "أسياس أفورقى" يوم ١٠ أكتوبر الماضي، وهي الزيارة التي نتج عنها تدشين مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين. 

المشاورات السياسية المقبلة بين مصر وإريتريا 

وأكد الوزيران تطلعهما لعقد المشاورات السياسية المقبلة بين البلدين، ومواصلة التنسيق الثلاثي بين مصر واريتريا والصومال وعقد الاجتماعات التنسيقية بين وزراء خارجية الدول الثلاث. ويأتي الاتصال فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيسين بمواصلة التنسيق لدعم العلاقات الثنائية والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.  

القضايا الإقليمية التي تهم مصر واريتريا 

وتطرق الوزيران إلى عدد من القضايا الإقليمية التي تهم البلدين، بما في ذلك دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي وتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إعادة التأكيد على أهمية احترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه.

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بدر عبد العاطي العلاقات الثنائية مصر واريتريا والصومال إريتريا وزير خارجية اريتريا المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية الرئيس الإريتري

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