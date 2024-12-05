الخميس 05 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الأمم المتحدة: دعم المرأة المهمشة من خلال مكاتب المساعدات القانونية

خلال توقيع البروتوكول
خلال توقيع البروتوكول
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أشاد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي أليساندرو فراكاسيتي، بالتجربة المصرية في مجال التحول الرقمي والحوكمة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين كتجربة رائدة إقليميا وبما يحقق أهداف الدولة المتعلقة بالتنمية المستدامة.

وجاء ذلك على هامش توقيع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي، مذكرة  تعاون، وإطلاق تقرير مكتب المساعدة القانونية لمكاتب الأسرة.

 الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر يؤكد أهمية التعاون مع مصر في المجالات التي من شأنها دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، أهمية التعاون مع مصر في المجالات التي من شأنها دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى وجود شراكة ناجحة مع وزارة العدل في سبيل تعزيز مسيرة العدالة.

وقال المسئول الأممي إن التقرير الخاص بعمل مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، والذي جرى إعداده بالتعاون مع وزارة العدل، بالغ الأهمية نحو ضمان الوصول إلى العدالة بشكل منصف، كونه يتضمن تقييما شاملا لعمل جميع المكاتب.

وأشار إلى أن المشروع حقق إنجازات ملموسة على مدى سنوات، وأن التقرير يسلط الضوء على الإنجازات التي تحققت وكذا التحديات التي يتعين معالجتها، بما يضمن الوصول إلى عدالة ناجزة.

ولفت إلى أن نتائج التقرير تشير إلى "الدورة الحيوية" التي تعمل في إطارها مكاتب المساعدة القانونية الأسرية، وأن 70% من المستفيدين من عمل تلك المكاتب هم من النساء، وهو ما يؤشر إلى تمكين المرأة خاصة المرأة المهمشة.

وقال إن الشراكة المثمرة والتعاون مع وزارة العدل سيظل مستمرًّا، مؤكدًا أن هذا التعاون يساهم في تمكين الفئات المهمشة، خاصة النساء، للحصول على حقوقهن المشروعة، وذلك بمشاركة البرنامج الأممي والحكومة السويدية.

وأشار إلى أن العمل مستمر لترجمة التوصيات التي يتضمنها التقرير، إلى إجراءات ملموسة، لا سيما في مجال تعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات التي تراعي النوع الاجتماعي. 

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الأمم المتحدة الإنمائي المساعدة القانونية المستشار عدنان فنجري وزير العدل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عدالة ناجزة

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