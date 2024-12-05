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أخبار مصر

وزير العدل يوقع بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة بشأن مكاتب المساعدات القانونية

وزير العدل خلال توقيع
وزير العدل خلال توقيع البروتوكول، فيتو
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 وقع المستشار عدنان فنجري وزير العدل، بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فيما يخص مكاتب المساعدة القانونية الأسرية. 

وقال المستشار عدنان فنجري وزير العدل: إن مصر تعمل على حماية الأسرة المصرية ودعمها برؤية واعية تدرك أن الأسرة أساس المستقبل المجتمع، وكان من الأهمية العناية والعمل على تمسكها لتنشئة مواطنين أسوياء قادرين على حماية وطنهم والنمو بها. 

إبراز دور مكاتب المساعدات القانونية لمساعدة الأسرة

وأكد  وزير العدل أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق تلك الأهداف، وإبراز دور مكاتب المساعدات القانونية لمساعدة الأسرة في أصعب الأوقات وتقديم المشورة القانونية، ورفع الوعي الأسري والعمل على حل النزاعات القضائية وتسوية الخلافات بعيدا عن ساحات القضاء. 

 

وأوضح وزير العدل أن توقيع مذكرة التفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يمثل واحدا من إجراءات فتح آفاق جديدة لتطوير مكاتب المساعدة القانونية على النحو الأكثر فعالية وتطوير البنية التحتية والرقمية وتدريب الكوادر، وتوسيع نطاق هذه المكاتب وتسهيل تقديم الخدمات القانونية المختلفة.

وأشاد وزير العدل ببرنامج الأمم المتحدة وجهوده المتواصلة منذ عقود من الزمن لتقديم المساعدات القانونية، فضلا عن التزام وزارة العدل بتسليم كافة العقبات لضمان نجاح الشراكة وتحقيق الأهداف المرجوة. 

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