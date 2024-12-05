صلاح يخطف عرش هالاند، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

خطف الفرعون المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بعد هدفيه في مرمى نيوكاسل خلال مباراة الفريقين بالجولة الـ14 من البريميرليج.

وتألق محمد صلاح أمام نيوكاسل وأحرز هدفين وصنع هدفًا آخر، إذ أسهم في الأهداف الثلاثة التي أحرزها فريقه، لكنّ الأخطاء الساذجة لدفاع الريدز وحارس مرماه تسببت بإضاعة نقطتين ثمينتين.

بادر نيوكاسل بالتسجيل عن طريق السويدي ألكسندر إيزاك في الدقيقة 35، لكن كورتيس جونز منح التعادل لليفربول في الدقيقة 50 من صناعة محمد صلاح.

وأعاد أنتوني جوردون التقدم لنيوكاسل مجددًا، عقب تسجيله الهدف الثاني، لكن واصل صلاح تألقه وأحرز الهدفين الثاني والثالث لليفربول في الدقيقتين 68 و83 على الترتيب.

🇪🇬 براعة المصري محمد صلاح تمنح الأفضلية لفريقه ليفربول أمام نيوكاسل#الدوري_الإنجليزي #نيوكاسل_ليفربول pic.twitter.com/eiRVm47KBq — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2024

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بفوز ليفربول، منح فابيان شار التعادل لنيوكاسل في الدقيقة 90، مستغلًا خطأ ساذجًا من حارس الفريق الضيف، ليحصل كل فريق على نقطة.

وبعد هدفيه رفع صلاح رصيد أهدافه في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى 13 هدفًا، ليتربع على قمة هدافي المسابقة حتى الآن.

وابتعد صلاح بفارق هدف وحيد أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي.

كما انفرد صلاح بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف وصناعة لزملائه في 37 مباراة عبر مسيرته بالدوري الإنجليزي، ليفض شراكته مع النجم الإنجليزي المعتزل واين روني، الذي تمكن من القيام بذلك في 36 لقاء.

وجاء ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح كالتالي:

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.