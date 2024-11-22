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رياضة

هاتريك هاري كين يقود بايرن ميونيخ للفوز على أوجسبورج بالدوري الألماني (فيديو)

بايرن ميونيخ، فيتو
بايرن ميونيخ، فيتو

فاز فريق بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف دون رد أمام أوجسبورج، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إليانز أرينا"، في افتتاح مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الألماني.

وأحرز هدف البايرن الأول هاري كين من ركلة جزاء بالدقيقة 63.

 

وأضاف كين الهدف الثاني أيضا من ركلة جزاء بالدقيقة 4+90

 

 

وعزز هاري كين الهدف الثالث في الدقيقة 5+90 

 

تشكيل بايرن ميونيخ أمام أوجسبورج

حراسة المرمى: نوير.

الدفاع: أوباميكانو، كيم مين جاي، ديفيز وجوريرو.

الوسط: كيميتش، جوريتسكا وكومان.

الهجوم: هاري كين، أوليسي وموسيالا.

 


يحتل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم، برصيد 29 نقطة فيما يأتي أجسبورج في المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة.

وبهذه النتيجة يحقق البايرن الانتصار السادس على التوالي بمسابقة البوندزليجا، بعد الفوز في 5 جولات متتالية منذ التعادل 3-3 أمام آينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن عمر مرموش في الجولة السادسة من مشوار البطولة.

وغاب عن بايرن ميونخ أمام أجسبورج، 3 لاعبين هم ألكسندر بافلوفيتش بسبب إصابة في الكتف، وجواو بالينيا لمعاناته من إصابة خطيرة ستؤدي إلي غيابه عن البافاري حتى يناير 2025، وأخيرًا ماتياس تيل بعد تعرضه لكدمة قوية.

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