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الزمالك يسطع من جديد في سماء أفريقيا خلال 2024.. الأبيض يحصد الكونفدرالية بعد بداية غريبة.. وركلات الترجيح تمنحه السوبر على حساب الأهلي

الزمالك
الزمالك

سطع اسم الزمالك من جديد في سماء أفريقيا خلال عام 2024 بعد أن حقق عددا من الإنجازات بالفوز بالكونفدرالية والسوبر الأفريقي، وذلك بعد غياب لفترة عن البطولات القارية وأيضا المحلية بعد موسم للنسيان في 2022-2023.

وخرج الزمالك في موسم 2022-2023 خالي الوفاض بدون بطولات ليسجل موسما صفريا أحزن جميع عشاق القلعة البيضاء في مصر والوطن العربي. 

ولم يكتف الزمالك فقط بالخروج بموسم صفري بل أيضا أنهى الدوري الممتاز في المركز الثالث في هذا الموسم ليشارك في بطولة الكونفدرالية بدلا من دوري الأبطال. 

بكل تأكيد لم يكن مجلس الادراة أو الجهاز الفني واللاعبين ومن قبلهم الجمهور يشعرون بالرضى عن مشاركة الزمالك في الكونفدرالية ولكن القدر كان يخبي للزمالك مكاسب كثيرة. 

الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 
الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية 

وشارك الزمالك في الكونفدرالية للموسم الماضي 2023-2024 وحقق لقب البطولة بعد ما كان قريبا من الخروج من دور الـ32. 

الزمالك يتأهل لمجموعات الكونفدرالية بأعجوبة على حساب أرتا سولار 

تأهل فريق الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لمجموعات الكونفدرالية على حساب أرتا سولار الجيبوتي. 

وكان الزمالك خسر ذهابا بنتيجة 2-0، قبل أن يحقق فريق الزمالك الفوز على أرتا سولار الجيبوتى بنتيجة 4 / 1 فى ريمونتادا بالمباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة تأهل الزمالك لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز بنتيجة 4 / 3 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب. 

 

الزمالك بطلا للكونفدرالية 

وتأهل الزمالك بقيادة معتمد جمال المدرب المؤقت حينها، لربع النهائي بعد وقوعه في مجموعة تضم كل من أبوسليم الليبي وساجرادا إسبيرانسا الأنجولي، وسوار الغيني. 

وخلال الدور ربع النهائى، تفوق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدرب الجديد حينها، على مواطنه مودرن فيوتشر بملعبه السلام بهدفين مقابل هدف، وانتهت مباراة الإياب باستاد القاهرة بهدف لمثله، ووصل الفارس الأبيض للدور نصف النهائى الذى شهد ريمونتادا جديدة بعد التعادل سلبيًا فى لقاء الذهاب بالقاهرة مع دريمز الغانى، قبل أن يعود الفارس الأبيض ويفوز على بطل غانا فى عقر داره بثلاثية نظيفة.

 

وفي النهائي كرر الزمالك الريمونتادا بعد خسارة الزمالك مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المغرب، ثم توج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية للمرة الثانية باستاد القاهرة من خلال التفوق على نهضة بركان فى لقاء الإياب بالفوز 1-0.

الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي 

الفوز بالكونفدرالية منح الزمالك فرصة التتويج بلقب قاري جديد وهو السوبر الإفريقي.

بكل تأكيد بطولة السوبر الإفريقي في حد ذاتها لقب مهم ومطمع لبطل الكونفدرالية دوري الأبطال وزادت أهميته بعد الجمع بين الغريمين الأهلي والزمالك. 

ناصر منسي 
ناصر منسي 

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي رغم الأزمات التي كان يمر بها النادي ماليا وعلى مستوى عمق قائمة الفريق مقارنة بالنادي الأهلي. 

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم الأهلي بهدف لوسام أبو علي من ركلة جزاء قبل أن يتعادل الزمالك بهدف ناصر منسي. 

وحسم الزمالك الفوز بلقب السوبر الإفريقي بركلات الترجيح ليسطع اسم الزمالك من جديد في إفريقيا. 

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