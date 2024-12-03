زيزو يوجه رسالة لـ الونش بعد عودته للملاعب

وجه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لزميله محمود حمدي الونش بعد المشاركة مع الفريق الأبيض والعودة بعد غياب طويل بسبب إصابة الصليبي.

وشارك محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فوز فريقه على غزل المحلة برباعية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وشارك الونش في مباريات الزمالك الرسمية لأول مرة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، ليسجل الظهور الأول من مع الزمالك بعد 569 يوما منذ آخر مشاركة أمام الإسماعيلي يوم 13 مايو 2023 وتعرض بعد ذلك للإصابة مرتين في الرباط الصليبي.

وشارك محمود الونش بديلا في مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدقائق الأخيرة بدلا من زميله حسام عبد المجيد.

رسالة زيزو للونش

ونشر زيزو صورة للونش عبر صفحته الرسمية على انستجرام وعلق: حمد الله على السلامة يا أسد.

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض مباراة ودية أمام فريق الرجاء المطروحي في الحادية عشرة صباح غد الأربعاء على ملعب النادي.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري.

الزمالك

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

فوز الزمالك وغزل المحلة

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

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