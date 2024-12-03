الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

زيزو يوجه رسالة لـ الونش بعد عودته للملاعب

الونش
الونش

وجه أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، رسالة لزميله محمود حمدي الونش بعد المشاركة مع الفريق الأبيض والعودة بعد غياب طويل بسبب إصابة الصليبي. 

وشارك محمود حمدي الونش مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في فوز فريقه على غزل المحلة برباعية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري. 

وشارك الونش في مباريات الزمالك الرسمية لأول مرة بعد تعافيه من إصابة الرباط الصليبي، ليسجل الظهور الأول من مع الزمالك بعد 569 يوما  منذ آخر مشاركة أمام الإسماعيلي يوم 13 مايو 2023 وتعرض بعد ذلك للإصابة مرتين في الرباط الصليبي.

وشارك محمود الونش بديلا في مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدقائق الأخيرة بدلا من زميله حسام عبد المجيد.

رسالة زيزو للونش

ونشر زيزو صورة للونش عبر صفحته الرسمية على انستجرام وعلق: حمد الله على السلامة يا أسد. 

فيما قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض مباراة ودية أمام فريق الرجاء المطروحي في الحادية عشرة صباح غد الأربعاء على ملعب النادي.

ويسعى الجهاز الفني لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين البدلاء والمستبعدين من مباراة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز، لمواجهة إنيمبا النيجيري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الثلاثاء، بعد الفوز على غزل المحلة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في مسابقة الدوري.

الزمالك 
الزمالك 

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا النيجيري يوم الأحد الموافق 8 ديسمبر الجاري في السادسة مساءً باستاد جودسويل أكبابيو الدولي في نيجيريا.

فوز الزمالك وغزل المحلة 

وفاز فريق الزمالك على غزل المحلة برباعية دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد غزل المحلة في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 9 نقاط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الونش زيزو اخبار الزمالك نادي الزمالك

مواد متعلقة

الزمالك يواجه الرجاء المطروحي غدا استعدادا لـ إنيمبا النيجيري

الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية

خسائر ضخمة، الزمالك يكشف فارق مصروفات وإيرادات قطاع كرة القدم

عبد الواحد السيد يطير غدا إلى نيجيريا لإنهاء ترتيبات بعثة الزمالك لمواجهة إنيمبا

جوميز: مقارنتي بفيريرا أمر يسعدني، والزمالك قدم مباراة كبيرة أمام المحلة

جماهير الزمالك تشعل المدرجات بعد التقدم على المحلة بهدفي منسي (فيديو وصور)

مشجع زملكاوي لزيزو: وحياة إيلا بنتك عايز تيشيرتك (فيديو وصور)

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يكشف مقصد ترامب من رسالته بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم

عاهل بريطانيا يقيم مراسم استقبال ملكية لأمير قطر والشيخة جواهر بقصر بكنجهام (صور)

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

رئيس اتصالات النواب يكشف سعر الشريحة الإلكترونية وموعد طرحها

محامي شاليمار الشربتلي: خالد يوسف ليس له علاقة بقضية السرقة وهذا سبب اكتشاف موكلتي للمتهم

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين

مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بالشرقية

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يحذر من أكبر تهديد للبشرية، ما القصة؟

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 3 -12-2024

المزيد

انفوجراف

حجم الودائع الخليجية في البنك المركزي بنهاية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية السمان في المنام وعلاقته باللعب وإهمال المسؤوليات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (4 - 4)

المزيد
الجريدة الرسمية