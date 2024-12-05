عمل الشرقية تعلن عن فرص عمل بمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر

أكد المهندس أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر بمحافظة الشرقية، أعلنت عن تنظيم أيام مفتوحة للتوظيف بفروعها في محافظة الشرقية، خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر 2024، لاستقبال طلبات التوظيف للعديد من الفرص المتاحة.

مواعيد الفروع

وبحسب عبدالهادى يفتح فرع ديرب نجم، الكائن شارع النصر أمام موقف الزقازيق بجوار مدرسة نصر عابدين،الدور الأول، الثلاثاء 2024/12/17، أبوابه لاستقبال الراغبين في التقديم، فيما يستقبل فرع الحسينية الموجود بشارع ترعة سراج أمام مدرسة الحسينية للتجارة بنات، الأربعاء 2024/12/18، الراغبين، فيما يتاح التقديم بفرع الزقازيق بشارع سعد زغلول رقم 20، قسم معوض، أعلى شركة ماي واي بجوار بنك عودة الخميس بتاريخ 2024/12/19

الشروط المطلوبة

والشروط المطلوبة للتقديم للذكور والإناث: أن يكون المتقدم لديه القدرة على العمل الميداني (Outdoor) وان يكون حاصلا على مؤهل عالي، فوق متوسط أو متوسط وان تكون الإقامة داخل النطاق الجغرافي للفرع المتقدم إليه

السن من 18 إلى 35 عامًا وللذكوريتم تقديم شهادة الموقف من التجنيد وشرح وكيل وزارة العمل المزايا الوظيفية والتى تتضمن راتب مبدئي 5500 جنيه وحوافز ومكافآت متغيرة وتأمين صحي عام وخاص وتأمينات اجتماعية مع وجود فرص للترقي بالاضافة الى وثيقة تأمين على الحياة.

وأشاد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، بمبادرات مؤسسات التمويل الأصغر التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب ودعمهم لتحقيق الإستقرار المهني والمادي، للحد من البطالة بالمحافظة

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