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أخبار مصر

وزير العمل يوجه بصرف تعويضات للعمال ضحايا سقوط "سقف خرساني" تحت الإنشاء بالشرقية

محمد جبران وزير العمل،فيتو
محمد جبران وزير العمل،فيتو
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وجه وزير العمل  محمد جبران، اليوم الثلاثاء، الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة، ومديرية عمل محافظة الشرقية بمتابعة حادث انهيار سقف مسجد تحت الإنشاء "أثناء الصبة الخرسانية"، بمنطقة ديرب نجم بالشرقية، والذي تسبب في مصرع عامل، وإصابة 6 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى المركزي.

حسابات العمالة غير المنتظمة

وأكد الوزير في توجيهاته للمديرية على سرعة التوجه إلى المستشفى بمتابعة أحوال المصابين،وكذلك تقديم واجب العزاء المتوفي،وإعداد تقرير شامل بكافة التفاصيل والأوراق المطلوبة طبقا للوائح والنظم المعمول بها، لسرعة تقديم الدعم اللازم من حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة للوزارة والذي يصل إلى 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفي، و20 ألف جنيه لكل مصاب.

دعم  العمالة غير المنتظمة

وتقدم الوزير جبران  لأسرة العامل المتوفي بالعزاء والمواساة،وتمنى للمصابين سرعة الشفاء..وأشار الوزير جبران أن دعم  العمالة غير المنتظمة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي،بتقديم كافة أنواع الدعم والحماية لهم،خاصة في وقت الأزمات.

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