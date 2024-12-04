عضو مجلس السيادة السوداني: حررنا قرى حول سنار والجيش يتقدم في أكثر من محور

قال الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إنّ زيارة وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي للسودان تعبر عن قوة العلاقات بين البلدين، ودعم القيادة المصرية والشعب المصري للسودان والسودانيين في هذه الحرب الوجودية.

التنسيق المصري السوداني



وأضاف "جابر"، في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية: بحث وزير الخارجية المصري مع نظيره السوداني دفع العلاقات بين البلدين ودعم التنسيق القائم بين الدولتين في كل المسارات والمحافل الدولية".



المسرح الميداني للحرب في السودان

وتابع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني أن المسرح الميداني للحرب كبير جدا، والقوات المسلحة السوانية تمتلك زمام المبادرة في كل شيء وأى موقع، مشيرا إلى أن الفاشر محاصرة منذ أكثر من 8 أشهر وتعرضت لـ170 هجوما ولكنها صامدة، وأن زمزم، إحدى المعسكرات التي تقع في دائرة الفاشر، تتعرض إلى قصف مدفعي".



عضو مجلس السيادة السوداني: الميليشيا تقصف لإرهاب وتخويف وتهجير الأهالي

وأشار إلى إنّ ميليشيا الدعم السريع تنتهج مسلك قصف المناطق والمدن بهدف إرهاب وتخويف المواطنين وتهجيرهم، ولكن القوات المسلحة والقوات المشتركة يقودون الحرب بجسارة ويمكنهم صد كل هجوم.

وأضاف: "تم تحرير قرى حول سنار، والجيش السوداني يتقدم في أكثر من محور، أما الميليشيا فهي لا تسيطر، لكنها تنتشر بشكل عادي، ونتعامل مع هذا الأمر بتكيتكات معينة تتناسب مع التكيتيكات التي تستخدمها الميليشيا".

وتابع: "من هذه التكتيكات، تحريك مجموعات مقاتلة او قوات خاصة، ولكن أؤكد على أن القوات المسلحة السودانية في يدها المبادرة وتتقدم بجسارة حتى تتمكن قريبا إن شاء الله من تأمين أركان الدولة السودانية".

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