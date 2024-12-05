الخميس 05 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

حماس تعلن موافقتها رسميا على مقترح مصر لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي

غزة، فيتو
غزة، فيتو

اختتم وفد قيادة حركة حماس لقاءاته في القاهرة، حيث أجرى الوفد حوارًا معمقًا مع حركة فتح حول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة على طريق تطبيق ما تم التوافق عليه وطنيًا من اتفاقات شاملة؛ لتحقيق الوحدة الوطنية والإنهاء الكامل للانقسام وآثاره المتعددة.

حماس توافق على مقترح مصري 

وأبلغ الوفد موافقة الحركة على المقترح المقدم من الأشقاء في مصر حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة، بحسب بيان رسمي لحركة حماس.

التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية

كما أجرى وفد حماس لقاءً مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث بحثا مجمل التطورات السياسية والميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

 الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة

وأجرى الوفد أيضًا لقاءات مع عدد من الشخصيات الوطنية والاعتبارية الفلسطينية المتواجدة في القاهرة، حيث تم وضعهم في صورة اللقاءات التي تمت مع حركة فتح وموقف الحركة تجاه المقترح المصري في الإطار الوطني.

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