الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

صفقة القاهرة، تفاصيل الاتفاق بين فتح وحماس على طريقة إدارة غزة بعد الحرب

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

كشف مسئول فلسطيني، عن توصل حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في ختام مباحثات بينهما عقدت القاهرة، إلى اتفاق مبدئي، اقترحته مصر، لتشكيل لجنة لـإدارة قطاع غزة في اليوم التالي لوقف الحرب المتواصلة منذ أكثر من 13 شهرا، وفق ما ذكر مسئول في حركة فتح الثلاثاء.

نتائج لقاء فتح وحماس في القاهرة برعاية مصرية

وقال مسئول فلسطيني من حركة فتح في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم، إن المباحثات في القاهرة استمرت ليومين، أفضت إلى تشكيل لجنة تحمل اسم "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة القطاع المدمر بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وحسب المصدر، سيعود وفد حركة فتح إلى رام الله لعرض المقترح على الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، لاتخاذ القرار بشأن تشكيل اللجنة.

لجنة الإسناد المجتمعي تتولى إدارة غزة فى اليوم التالي لوقف العدوان

من جانبه، أكد مسئول في حماس أنه "بعد حوار بناء عقد في القاهرة في اليومين الماضيين برعاية الأشقاء في مصر، وافقت حماس وفتح على مسودة اتفاق لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي" لتولي إدارة غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية، حسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

 

وبحسب مسودة الاتفاق بين الحركتين، تتولى اللجنة "إدارة شؤون قطاع غزة وتكون مرجعيتها الحكومة الفلسطينية وتكون مسؤولة عن كل المجالات الصحية والاقتصادية والتعليمية والزراعية والخدمية، وأعمال الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار".

بعد تفاهمات فتح وحماس في القاهرة، ننشر نص المقترح الأمريكي لإدارة غزة

أكسيوس: مسئولون أمريكيون يعبرون عن قلقهم من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فتح وحماس إدارة قطاع غزة القاهرة لجنة الإسناد المجتمعي حماس إدارة غزة الحكومة الفلسطينية

مواد متعلقة

سيناتور أمريكي يهاجم إسرائيل: ترتكب جرائم حرب وتطهير عرقي في غزة

بلينكن: نحن بحاجة إلى هدنة وخطط لما بعد حرب غزة

مقتل 33 أسيرا إسرائيليا، وأمريكا تؤكد العمل مع مصر للتوصل لاتفاق في غزة

الحرس الثوري الإيراني: الاحتلال يسعى لتعويض خسائره في غزة ولبنان عبر إشعال سوريا

الأكثر قراءة

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

شاهد، التشغيل التجريبي للمونوريل من العاصمة الإدارية حتى محطة المشير طنطاوي

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

منوعات

المزيد

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الأهلي ينتظر الكبار.. تصنيف أندية كأس العالم 2025 قبل سحب القرعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (3 - 4)

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني؟

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية