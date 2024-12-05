ضبط 57 ديلر في حملات أمنية على أوكار المخدرات بالجيزة والمنيا
شنت الأجهزة الأمنية بنطاق محافظتى "الجيزة والمنيا"، عدة حملات أمنية استهدفت حائزي وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بداوئر مركزي شرطة "مغاغة – بنى مزار بالمنيا" وأقسام شرطة "بولاق الدكرور – العمرانية – الطالبية – الأهرام بالجيزة".
حملة أمنية على أوكار المخدرات فى شوارع الجيزة والمنيا
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 55 قضية ضُبط خلالها 57 متهم وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (5,82 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 1,02 كيلو جرام لمخدر الآيس – 2,075 كيلو جرام لمخدر الهيروين- كمية لمخدر البودر – كمية من مادة الحشيش الإصطناعى المخدرة - 221 قرص مخدر).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
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