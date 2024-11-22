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حوادث

حبس تاجر أسلحة نارية بتهمة غسل 23 مليون جنيه فى أسيوط

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس تاجر أسلحة ٤ أيام على ذمة التحقيقات بتهمة غسـل 23 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط) بتهمة غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية والعقارات - تأسيس الأنشطة التجارية – شراء السيارات).

وقدرت أعمال الغسل بـ (23 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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الادارة العامة لمكافحة الاسلحة والذخائر الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة مركز شرطة البداري مركز شرطة البدارى بأسيوط

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