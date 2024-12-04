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أخبار مصر

وزير العمل يبحث مع "شركة سعودية " التعاون في مجالات التدريب والتشغيل

محمد جبران وزير العمل
محمد جبران وزير العمل يبحث مع "شركة سعودية "
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استقبل  محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بديوان عام الوزارة، السيد صالح عبد الرحمن المبارك رئيس مجلس إدارة  شركة رواج لتطوير الموارد الإدارية، والوفد المرافق له،  وهى إحدى شركات مجموعة HCM  ،من أكبر الشركات السعودية المعنية باستقدام العمالة من كل أنحاء العالم، ولها مجموعة من الفروع حول العالم.

 

مجالات التدريب والتشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجي

وبحسب بيان اليوم الأربعاء،بحث "الوزير" مع الجانب السعودي، التعاون المشترك في  مجالات التدريب والتشغيل وتأهيل الشباب لسوق العمل الخارجي.

 

توفير العمالة الماهرة

واستعرض الوزير جهود الوزارة في هذا الشأن، وخطتها "التدريب من أجل التشغيل"، وتوفير العمالة الماهرة، والمُدربة التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

ووجه الوزير جبران، الادارة المركزية للعلاقات الدولية بالتنسيق مع "مسئولي الشركة"، لإعداد اتفاق تعاون فى مجال التدريب والتشغيل وتوفير فرص عمل للشباب.

وحضر اللقاء من جانب الشركة: خالد السيد إبراهيم المدير التنفيذي للشركة، وعلي رضا عبد الحليم رئيس العمليات بالشركة. كما حضر اللقاء من وزارة العمل: رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ود.مظهر بسيوني مدير عام التمثيل الخارجي.

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