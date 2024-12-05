وزير العمل يلتقي وفدًا من الاتحاد الوطني للملابس والمنسوجات الفيتنامي

التقى وزير العمل محمد جبران، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الاتحاد الوطني للملابس والمنسوجات بدولة فيتنام، برئاسة فام ثي ثانه تام، رئيس الاتحاد، والوفد المرافق لها.

جاء ذلك بحضور عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، وهيئة مكتب النقابة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون في الملفات المشتركة خاصة في مجالات التدريب المهني،وتبادل الخبرات، فيما يخص قطاع صناعة الغزل والنسيج.

خطط الحكومة بشأن توفير الحماية الاجتماعية

بحسب بيان اليوم الخميس، رحب جبران بالوفد الفيتنامي، موضحا الجهود التي تبذلها الدولة المصرية -رغم التحديات العالمية- وكذلك النهضة الصناعية التي تشهدها البلاد،تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،خاصة صناعة الغزل والنسيج التي بدأت تعود إلى سابق عهدها،حيث أن مصر لها ريادة تاريخية في هذا المجال.

واستعرض الوزير أمام الوفد،البرامج الرئاسية،وخطط الحكومة بشأن توفير الحماية الاجتماعية والحياة الكريمة لكافة المواطنين خاصة الفئات الأكثر احتياجا،وكذلك تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل بيئة عمل لائقة محفزة على الاستثمار المحلي والأجنبي، و"الأمان الوظيفي" للعامل.

وأشار إلى أن انضمام مصر إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية منذ أيام، برعاية منظمة العمل الدولية، يؤكد الالتزام بمعايير العمل الدولية خاصة في مجالات العمل،كما استعرض الوزير جهود "الجمهورية الجديدة" في المشاريع العملاقة والمدن الصناعية التي توفر الملايين من فرص العمل،وتساهم في تحقيق تنمية يشارك فيها الجميع.

تطوير صناعة الغزل والنسيج

من جانبه أشاد الوفد الفيتنامي بالنهضة الصناعية التي تشهدها مصر، وأثنى أعضاء الوفد على التطور الذي شاهدوه خلال زيارتهم لمصانع غزل ونسيج، وأعربوا عن انبهارهم بالعاصمة الإدارية الجديدة،كمشروع قومي، شيدته الدولة المصرية في وقت وجيز، وسعادتهم بالتعاون مع مصر وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني، وتطوير صناعة الغزل والنسيج لما تمتلكه البلدين من خبرات في هذا المجال.

وأوضح أعضاء الوفد الفيتنامي أن صناعة المنسوجات من الصناعات الرائدة في فيتنام، التي تصدر بأكثر من 30 مليار دولار كل عام من هذه المنتجات،كما يعمل فيها ما يقرب من 3 ملايين عامل في هذا القطاع، وهو ما يؤكد أن هذه الصناعة تحظى باهتمام كبير، وخبرات متميزة لدى الدولة الفيتنامية.

جهود الوزارة في مجالات تطوير منظومة التدريب المهني

وخلال اللقاء وجه عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة، الأمين العام للاتحادين العربي والدولي للغزل والنسيج، الشكر والتقدير لوزير العمل محمد جبران على جهود الوزارة في مجالات تطوير منظومة التدريب المهني وتوفير عمالة ماهرة ومدربة، لتتواكب مع تحديات ومتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج،وكذلك الحرص على توفير بيئة عمل لائقة، وتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل، وهو الأمر الذي كان له مردود إيجابي في زيادة الإنتاج، والاستقرار في مواقع العمل، كما أكد إبراهيم على أن دعم الوزارة للعلاقات النقابية والعمالية بين مصر والخارج، له بالغ الأثر على تعزيز التعاون الدولي والعربي لتبادل الخبرات في كافة الملفات المشتركة.

حضر اللقاء من جانب الاتحاد الوطني للملابس والمنسوجات الفيتنامي الأعضاء نايجين ثي سون، ومايجين ثي هانج، ودو فان ثون .

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