الخميس 05 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

لفتح أسواق جديدة بالخارج.. وزير العمل يلتقي وفد غرفة التجارة والصناعة الفرنسية

جبران يستقبل رئيس
جبران يستقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية، فيتو
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التقى وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية عماد السنباطي.

المُتغيرات التي تواجه سوق العمل

بحضور عضو مجلس الشيوخ النائب هاني نعمة الله، ومي عمر مسوؤلة اللجان بـ"الغرفة التجارية"، وذلك لبحث أوجه التعاون خلال الفترة المُقبلة، في مجالات التدريب الفني من أجل التشغيل، لمواكبة المُتغيرات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج واحتياجاته، وفتح أسواق عمل جديدة أمام العمالة المصرية المُدربة.

 

العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مصر وفرنسا 

وأكدوا على العلاقات المتينة بين مصر وفرنسا، في كافة المجالات، والجهود المبذولة  من القيادة السياسية في البلدين لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة، خاصة أن فرنسا تُعد واحدة من أبرز البلدان المُستثمرة في مصر في مختلف القطاعات.

الاستثمارات الفرنسية في مصر

إذ بلغت الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7.2 مليار دولار أمريكي من خلال 940 شركة فرنسية في مصر في مجالات البنية التحتية والبنوك والتأمين والطاقة، والنقل والاتصالات وغيرها، تلعب دورًا كبيرة في توفير فرص العمل، حيث أكد الوزير جبران جاهزية الوزارة على توفير العمالة المطلوبة، والمؤهلة للعمل في تلك الشركات.

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