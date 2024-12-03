الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير العمل يزور شركة "إيه بي بي" بمدينة العاشر من رمضان

وزير العمل يزور شركة
وزير العمل يزور شركة "إيه بي بي" بمدينة العاشر من رمضان
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زار وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، شركة "إيه بي بي" بمدينة العاشر من رمضان، حيث سلم شهادات تقدير لعدد من ذوي الهمم وعمال الشركة، وتفقد خطوط الإنتاج والتجميع.

كان في استقباله رئيس مجلس إدارة الشركة، أحمد حماد، والسفير السويدي في مصر، هاكان إمسجارد، ونائب السفير السويسري، بيتر هافنر، إلى جانب قيادات المحافظة ومديرية العمل وممثلي العمال وأصحاب الأعمال.

 

تطورات العمل بالشركة 

 

استمع الوزير إلى شرح من قيادات الشركة حول تطورات العمل، التي تضمنت عرضًا عن خطوط الإنتاج وعمليات التصدير. كما تزامنت الزيارة مع افتتاح خط إنتاج جديد للجهد المتوسط، المخصص للتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.

 

أهمية التعاون بين الوزارة والشركات 

 

أكد الوزير التزام الوزارة بدعم علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الوزارة والشركات لتطوير مهارات العمال وفقًا لمعايير العمل الدولية، ومشددًا على حرص القيادة السياسية على توفير بيئة استثمار مستقرة وتعزيز الإنتاج الوطني.

رافق الوزير في الجولة مدير مديرية عمل الشرقية أحمد عبد الهادي، وعبدالغني عبدالرحمن الأمين العام للنقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، وقيادات نقابية أخرى.

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