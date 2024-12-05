"العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية" الراعي البلاتيني لحفل "سواح" بالمتحف المصري الكبير

حرصت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، على أن تكون الراعي البلاتيني للحفل الغنائي الخاص بتكريم العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي يقام تحت عنوان "سواح" على مسرح المتحف المصري الكبير يوم الخميس الموافق 5 ديسمبر، يحيى الحفل النجم مدحت صالح والنجمة مي فاروق، ويتضمن برنامج أغانيهما باقة من أشهر أغاني العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ التي ما زالت خالدة في وجدان المصريين.



وفي هذا السياق، صرح المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية: يعد هذا الحدث أحد توجهات شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية حيث ترعي الشركة العديد من القطاعات الاستراتيجية وعلى رأسها التعليم والرياضة في إطار التزام الشركة بتعزيز دورها المجتمعي وكجزء من مسؤوليتها الاجتماعية.

الحفاظ على الإرث الفني لكبار الفنانين في مصر والعالم العربي

وأوضح أن حفل الاحتفاء بالعندليب عبد الحليم حافظ يعد رحلة إلى العصر الذهبي للفن المصري الأصيل، والحفاظ على الإرث الفني لكبار الفنانين في مصر والعالم العربي، كما يأتي هذا الحفل في إطار جهود تنظيم الفعاليات الفنية والثقافية في مختلف الأماكن الأثرية والتاريخية المتميزة في مصر، وتعزيز دور القوى الناعمة المصرية في الترويج لمصر وللسياحة المصرية عالميًا.



تجدر الإشارة إلى أن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD تحرص دائمًا على الرعاية والمشاركة وإقامة الفعاليات المجتمعية لعددًا من الأحداث التعليمية والطبية والرياضية والترفيهية، والتي تضمنت دعمها لمؤسسة "أولادنا" و"100 حلم للمستقبل...التعليم بالعاصمة الإدارية"، بالإضافة إلى دورها كراعي رئيسي لجميع المنتخبات الوطنية في كرة القدم وكرة اليد.

العاصمة الإدارية تستقبل وفدًا من طلاب "قادرون باختلاف"

استقبل المهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD، الدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وفدًا من طلاب الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية "قادرون باختلاف"، وعلى رأسهم المهندسة امل مبدي نائب رئيس اللجنة البارالمبية ورئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية في مقر الشركة.

وفي هذا السياق، صرح المهندس خالد عباس: “نفخر بأن نكون جزءًا من هذه الجهود النبيلة، ونسعد بتقديم التجربة الفريدة لذوي الهمم من خلال زيارتهم لمشاريعنا العمرانية الضخمة”، موضحا أن الشركة حريصة دائمًا على استقبال زيارات طلاب "قادرون باختلاف" في العاصمة الإدارية الجديدة وتنظيمها بشكل مستمر مع كافة الجهات.

إطلاق مبادرة "طريق الحياة" التعليمية

وأوضح أنه تم إطلاق مبادرة "طريق الحياة" التعليمية مؤخرًا، والتي تهدف إلى خلق مجتمع شامل للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة (SEND) في مجال التعليم، حيث يشمل ذوي الإعاقات المختلفة كالتوحد، وعسر القراءة، إضافةً إلى الاحتياجات العاطفية والاجتماعية والنفسية، وتأتي هذه المبادرة الرائدة بمشاركة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية ACUD بالتعاون مع مؤسسة “دبليو إم سي" البريطانية وشركة "كافندش للتعليم".



وأضاف عباس قائلا: نحن ملتزمون بتوفير بيئة ملائمة ومرافق متكاملة تلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع وأهمهم ذوي القدرات والهمم، وسنواصل العمل بجدية لضمان تحقيق التكافل الاجتماعي وتعزيز دورنا في اندماجهم مع المجتمع وذلك وفقا لتوجهات الرئيس السيسي.



وصرحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن هذا التعاون يأتي في إطار التنسيق والتكامل بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لدعم الجهود في تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم داخل المجتمع وتوفير بيئة داعمة ومنحهم فرصا متكافئة تُمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم افتتاح أول مركز لاستقبال الأطفال بالمجان لأبناء الموظفات العاملات بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة مؤخرًا، كما سيتم افتتاح مركز آخر بوزارة التضامن الاجتماعي خلال الأشهر المقبلة، وكذلك التنسيق مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على افتتاح المركز الثالث لاستقبال الأطفال بالمجان لأبناء الموظفات العاملات بمقر الشركة، ويأتي ذلك كخطوة أساسية وهامة ضمن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تحرص على توفير بيئة صحية وتعليمية آمنة ومتطورة وشاملة.

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