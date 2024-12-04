وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "سكن لكل المصريين" بعدد من المدن الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعددٍ من المدن الجديدة، ومنها مدن: بني سويف الجديدة، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية بالمشروعات.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات وإسراع وتيرة العمل لتسليم المواطنين الوحدات المخصصة لهم بالجودة المطلوبة في التنفيذ، وفى أسرع وقت ممكن.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة المتابعة الميدانية للأعمال التي يجري تنفيذها، ومراجعة بنود التعاقد للمشروعات على مدار مراحل التنفيذ المختلفة، وتكثيف العمالة والمعدات بالمشروعات السكنية المختلفة، ولا سيما وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، مواقع وحدات مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور متوسطي الدخل، وذلك لمتابعة آخر مستجدات العمل وتذليل مختلف العقبات بهدف رفع نسبة الإنجاز بالمشروع، يرافقه المهندس حسام حسنى، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمشروع.

وفي جولته، تابع رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، الموقف التنفيذي للمشروع وأعمال التشطيبات، حيث تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها للمشروع بالمواصفات والجودة المطلوبة وطبقًا للجدول الزمني للمشروع، حتى يتم تسليم المواطنين الوحدات المخصصة لهم فى أسرع وقت ممكن.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة بني سويف، أعمال الجسَّات الجارية لشركتين متخصصتين والمسند لهما تنفيذ أعمال ضمن مشروع تنفيذ 84 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي السياق ذاته، تفقد السيد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، المشروعات الجاري تنفيذها بمواقع "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.

شملت الجولة مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق بالمشروع، ومراحل التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة للمشروع، وتذليل أي عقبات.

كما تفقد المهندس عمار مندور، مشروع إسكان محدودي الدخل بمساحة ٧٥م2 و٩٠م2 للوحدة، والإسكان الأخضر بمساحة ٩٠م2 ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتابع رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أعمال توريد الألواح الشمسية التي يجرى حاليًا تركيبها فوق أسطح العمارات بمشروع "الإسكان الأخضر"، لتوفير الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة بالمشروع.

وأشار مندور إلى أن المشروع يعتمد على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثات الكربونية، والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية التي توفر ٢٠٪؜ من استهلاك الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

وفي مدينة المنيا الجديدة، قام المهندس أحمد محمد مصطفى، رئيس جهاز المدينة، بالمرور على موقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، لمتابعة تنفيذ المرافق والمرور على شبكة كهرباء الجهد المتوسط.

ووجه رئيس جهاز المنيا الجديدة، بضرورة إنهاء أعمال الحفر والبدء في أعمال الطرق بالمشروع، كما تفقد موقف تنفيذ العمارات السكنية لمختلف الشركات القائمة بالتنفيذ.

وتفقد المهندس السيد همام، رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، سير أعمال التطوير بمنطقة "سكن لكل المصريين" بالحي التاسع، موجهًا الشركة المنفذة للاهتمام بمستوى الأعمال وتنفيذ اشتراطات التعاقد طبقًا لكراسات الطرح، كما تابع أعمال الزراعة الجاري تنفيذها حاليًا بمنطقة محور الجامعات والطريق المؤدي للمشروع.

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