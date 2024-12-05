نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية يتفقد سير العمل بجهاز مدينة القاهرة الجديدة

قام المهندس أحمد موسى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، بزيارة لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، لمتابعة سير العمل بالإدارات المختلفة بالجهاز، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، يرافقه المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس الجهاز، والمهندس حسن الشحات، نائب رئيس الجهاز للتراخيص والمشروعات، ومسئولو الجهاز.

واستهل المهندس أحمد موسى، جولته التفقدية بمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، والتأكد من تنظيم حركة دخول وخروج المواطنين لأقسام المركز التكنولوجي، وتواجد أفراد أمن الجهاز للتنظيم، ومقاعد الانتظار لرواد الجهاز.

شباك لخدمة المواطنين من كبار السن

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، أن الجهاز قام بتوفير شباك لخدمة المواطنين من كبار السن طبقًا لتعليمات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى جولته السابقة بالقاهرة، بجانب العمل على تقديم مختلف الخدمات للعملاء من خلال المركز التكنولوجي فقط، وتقديم الخدمات للمستثمرين ومندوبيهم من خلال المكان المخصص لهم، وعلى أعلى مستوى، وكذا التنسيق مع الجهات المعنية لاستكمال تواجد باقى الخدمات الحكومية بجهاز المدينة للتيسير على المواطنين.

كما تفقد المهندس أحمد موسى جميع إدارات الجهاز، وبالأخص إدارة التراخيص وإدارة الاستثمار، والأرشيف الإلكتروني بالجهاز، حيث يتم أرشفة المستندات الورقية بالجهاز بمختلف الإدارات وذلك حفاظًا على سرية المستندات وحقوق المواطنين

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، أنه تم أرشفة مليون و275 ألف مستند بين خطابات ورخص ولوحات، وتم رفعها على البرنامج الخاص بهم، وتم إنهاء الجولة بتفقد مقر السجل المدني بالجهاز.

المناطق الصناعية بمدن بني سويف الجديدة والعاشر من رمضان والعبور

من جانب آخر، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جارٍ استكمال أعمال التطوير والصيانة ورفع الكفاءة بالمناطق الصناعية بمدن بني سويف الجديدة، والعاشر من رمضان، والعبور، والتي تشمل أعمال صيانة شبكات المياه، والصرف، والمحطات، بجانب رفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور بتلك المناطق.

جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، لسير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بعددٍ من المدن الجديدة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ المشروعات بالمواصفات القياسية وطبقًا للجداول الزمنية، وتوضيح مواعيد ومناطق تنفيذ المشروعات، لأصحاب المصانع والمستثمرين، تجنبًا لحدوث أي عوائق لحركة الصناعة.

رفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة

وفي هذا الإطار، تابع المهندس أحمد عبد الجابر، رئيس جهاز بني سويف الجديدة، استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة، والمسند تنفيذها لشركة متخصصة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، أنه جارٍ استكمال طبقة الأسفلت السطحية لبعض الطرق بمنطقة الصناعات المتوسطة بالمدينة وفقًا لأعلى معايير الجودة لخدمة المستثمرين بالمدينة.

وفي سياق متصل، استقبل المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، كلًا من المهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات لقطاع المرافق ومتابعة صيانة الشبكات والمحطات، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة، في زيارة ميدانية لمتابعة سير المشروعات التنموية في المدينة، ولا سيما المناطق الصناعية، تنفيذًا لتكليفات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

تحسين جودة الحياة لسكان المدينة

وأكد مسئولو الإسكان، أهمية المشروعات في تحسين جودة الحياة لسكان المدينة وتعزيز دور المنطقة الصناعية في دعم الاقتصاد الوطني، مشددين على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإنجازها، وضمان سير المشروعات التنموية بفعالية بما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي والاقتصادي بالمدينة.

وفي الإطار ذاته، أطلق جهاز مدينة العاشر من رمضان، تحت إشراف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس الجهاز، حملات نظافة موسعة شملت شرق ومركز المدينة والمنطقة الصناعية.

وفي السياق ذاته، أشار المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بالمناطق الصناعية دعما للصناعة، وكذا لسهولة مرور المعدات الثقيلة وسيارات نقل البضائع الخاصة بالمصانع ولمنع التكدسات المرورية بتلك المناطق.

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