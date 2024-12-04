رئيس جهاز القاهرة الجديدة يتفقد روافع الصرف الصحي

تفقد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز للمرافق والتشغيل والصيانة، والمهندس محمد محيي، نائب رئيس الجهاز للمحطات والروافع، ومسئولو الجهاز، محطات روافع الصرف الصحي بالمدينة، للتأكد من استعدادها بكامل طاقتها وجاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار والتعامل مع المواقف الطارئة، لا سيما بالمناطق الساخنة بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لتشغيل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولًا بأول.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على الاستعداد الكامل للتعامل مع الأمطار والنوَّات بموسم الشتاء الحالي، ورفع حالة التأهب والاستعداد القصوى طبقًا لخُطة العمل، وكذا رفع درجة الاستعداد في جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة".

وأفاد المهندس عبدالرءوف الغيطي، بأنه تم استصدار قرار تشكيل لجنة طوارئ بإشراف نواب التجمعات، وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات والاستعدادات لمواجهة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء، ووضع خطة الطوارئ أثناء الأمطار، وأماكن التمركز للأفراد والمعدات، وكذا رفع كفاءة عناصر منظومة صرف الأمطار من بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي وروافع الصرف، كما يتم التطهير الدوري لخطوط الانحدار والمطابق.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل والموقف التنفيذي لوحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعدد من المدن الجديدة، ومنها مدن: بني سويف الجديدة، وحدائق العاصمة، والمنيا الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وذلك من خلال نتائج جولات تفقدية بالمشروعات.

وشدد المهندس شريف الشربيني، على الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات وإسراع وتيرة العمل لتسليم المواطنين الوحدات المخصصة لهم بالجودة المطلوبة في التنفيذ، وفى أسرع وقت ممكن.

وأكد وزير الإسكان، ضرورة المتابعة الميدانية للأعمال التي يجري تنفيذها، ومراجعة بنود التعاقد للمشروعات على مدار مراحل التنفيذ المختلفة، وتكثيف العمالة والمعدات بالمشروعات السكنية المختلفة، ولا سيما وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، مواقع وحدات مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور متوسطي الدخل، وذلك لمتابعة آخر مستجدات العمل وتذليل مختلف العقبات بهدف رفع نسبة الإنجاز بالمشروع، يرافقه المهندس حسام حسنى، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز والمشروع.

وفي جولته، تابع رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، الموقف التنفيذي للمشروع وأعمال التشطيبات، حيث تم التنبيه على الشركة المنفذة بسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها للمشروع بالمواصفات والجودة المطلوبة وطبقًا للجدول الزمني للمشروع، حتى يتم تسليم المواطنين الوحدات المخصصة لهم فى أسرع وقت ممكن.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة بني سويف، أعمال الجسَّات الجارية لشركتين متخصصتين والمسند لهما تنفيذ أعمال ضمن مشروع تنفيذ 84 عمارة ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وفي السياق ذاته، تفقد السيد المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، المشروعات الجاري تنفيذها بمواقع "سكن لكل المصريين" محور محدودي الدخل ومتوسطي الدخل بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا.

شملت الجولة مراجعة موقف ومخطط أعمال تنفيذ المرافق والطرق بالمشروع، ومراحل التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال بالمواصفات والجودة المطلوبة للمشروع، وتذليل أي عقبات.

كما تفقد المهندس عمار مندور، مشروع إسكان محدودي الدخل بمساحة ٧٥م2 و٩٠م2 للوحدة، والإسكان الأخضر بمساحة ٩٠م2 ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".

وتابع رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أعمال توريد الألواح الشمسية التي يجرى حاليًا تركيبها فوق أسطح العمارات بمشروع "الإسكان الأخضر"، لتوفير الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة بالمشروع.

وأشار مندور إلى أن المشروع يعتمد على استخدام مواد بناء صديقة للبيئة وحلول معمارية مناسبة للمناخ لتقليل الانبعاثات الكربونية، والتوفير في استهلاك المياه والكهرباء نتيجة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية التي توفر ٢٠٪؜ من استهلاك الكهرباء، وتدوير المياه الرمادية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء.

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