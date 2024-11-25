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تنبيه مهم من التعليم بشأن امتحانات نصف العام

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الاول
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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيه مهم وعاجل بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

امتحانات نصف العام الدراسي 2025

ونبهت وزارة التربية والتعليم، على جميع المديريات التعليمية بضرورة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة المسيحيين وذلك خلال أيام (6,7,8,19) من شهر يناير ٢٠٢٥.

 

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد عقد الامتحانات المحلية للفصل الدراسي الأول بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة (عربي/ لغات)، وإلحاقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

امتحانات صفوف النقل لجميع المراحل ١١ يناير.. والإعدادية ١٨ يناير

ووجهت الوزارة بأن يتعين على كافة المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الالتزام بما يلي:

 

- تبدأ امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الثانوي العام يوم ١١/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ١٦/ ١/ ٢٠٢٥، على أن تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام بالفترة الأولى، وامتحانات الصف الأول الثانوي العام بالفترة الثانية ويخصص نصف ساعة بين الفترتين فاصل زمني للطلاب.

- تعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي وكذلك امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية للصفوف من الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في الفترة من ١١/ ١ إلى ١٦/١/٢٠٢٥.

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قرارات هامة من وزير التعليم بشأن امتحانات نصف العام (إنفوجراف)

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وكيل تعليم سوهاج يناقش استعدادات امتحانات نصف العام الدراسي

- تعقد امتحانات الشهادة الإعدادية بداية من يوم ١٨/ ١/ ٢٠٢٥ وتنتهي في ٢٣/ ١/٢٠٢٥.

- يتم عقد امتحانات مواد المستوى الرفيع للمدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة والمدارس الخاصة لغات وكذلك المواد التي لا تضاف للمجموع الكلي والمواد العملية قبل عقد امتحانات المواد الأساسية.

- تعتبر فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونًا.

- اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقًا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

 

 

 

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