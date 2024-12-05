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ضوابط تقييم الصف الأول والثاني الابتدائي

طلاب المدارس
طلاب المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم، ضوابط ومواعيد تقييمات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025 لكلا من الصف الأول والثاني الابتدائي.
أرسلت الإدارة المركزية  للتعليم الابتدائي، خطابًا رسميًا للمديريات التعليمية، بشأن تقييمات الفصل الدراسي الأول للصف الأول والثاني الابتدائي، للعام الدراسي الجديد.

 

مواعيد تقييمات الفصل الدراسي الأول للمرحلة الابتدائية 

 أكدت وزارة التربية والتعليم أنه في ضوء الجهود التي تبذلها  بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة، وحرصا من الوزارة على متابعة مستوى الأداء التعليمي لتلاميذ الصفين الأول والثاني من الحلقة الابتدائية بمرحلة التعليم الأساسي، وكذلك متابعة معدلات تقدم التلاميذ بهدف رصد نقاط القوى لديهم وتعزيزها والوقوف على نقاط الضعف ومواجهتها.

ضوابط تقييم الصف الاول والثاني الابتدائي

طبقًا للقرار الوزارى رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ عند تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي عن الفصل الدراسي الأول وفق ما ورد بالمادة الرابعة بالقرار الوزاري:
1- (يقوم نظام التقييم للصفين الأول والثانى من الحلقة الابتدائية على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلميذ من خلال المهام الفردية والجماعية بأنواعها "التحريرية - الشفوية - المهارية"). 

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2- مع مراجعة نسبة حضور التلميذ طبقا لما ورد بالمادة الخامسة بالقرار الوزاري رقم ١٣٦ لسنة ٢٠٢٤ على أن يتم: - 
3- تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصف الأعلى.
4-تحفيز الطلاب على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية.
5- إحاطة السادة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصًا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.


مواعيد تقييم الفصل الدراسي الاول للصف الأول والثاني الابتدائي

حددت الوزارة أنه اعتبار الفترة من ٢٩ / ١٢ / ٢٠٢٤ حتى ٥ / ١ / ۲۰۲٥ مراجعة وتقييم للصفين الأول والثاني الابتدائي (تقييم مبدئي ).
على أن تعقد التقييمات النهائية اعتبارًا الفترة من ١/١٦/ ٢٠٢٥ حتى ٢٣ / ١ / ٢٠٢٥

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الفصل الدراسي الاول وزارة التربية والتعليم وزارة التربية

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