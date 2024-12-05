أبطال مسلسل "موعد مع الماضي" يروجون له: استنونا بكرة (فيديو)

مسلسل موعد مع الماضي، حرص نجوم مسلسل "موعد مع الماضي" على الترويج له قبل انطلاقه بيوم.

حيث نشر الحساب الرسمي لمنصة “نتفليكس” على “إنستجرام” فيديو يجمع بين آسر ياسين وركين سعد وهدى المفتي، حيث قالت ركين: “هاي انستجرام” ليرد عليها آسر: “عايزين نقولكوا على حاجة”، فترد عليهما هدى المفتي: "مسلسل موعد مع الماضي"، وتكمل ركين: “هيعرض بكرة حصريا على نتفليكس.. استنونا”.

5 أسباب تدفعك لمشاهدة مسلسل “موعد مع الماضي”

تفصلنا أيام قليلة على انطلاق مسلسل "موعد مع الماضي" الذي يشارك به مجموعة من النجوم، في مقدمتهم الفنان آسر ياسين، وهناك عدة أسباب تدفعك لمتابعة هذا العمل الذي يعرض غدا على نتفليكس.

يقدم المسلسل أحداثًا يسيطر عليها الغموض وهو ما يجعل الجمهور يعيش في ترقب بحثًا عن إجابات للتساؤلات العديدة التي يطرحها العمل.

يضم المسلسل مجموعة كبيرة من النجوم في وقت يصعب جمع هذا العدد من فناني “الصف الأول” في عمل واحد.

تدور أحداث العمل في ٨ حلقات فقط، وهو ما يعني أننا أمام أحداث مركزة ومكثفة ولن يكون هناك مجالًا للتطويل والملل اللذين أصبحا آفة الدراما حاليًا.

المسلسل مأخوذ عن عمل ناجح وهو المسلسل المكسيكي الشهير “من قتل سارة”، أي أن القصة والعمل نجحا من قبل مما يزيد من فرص نجاحه في مصر والوطن العربي.

طريقة ترويج أبطال المسلسل مبتكرة وجديدة بالإضافة إلى أنه تم عرض أول حلقتين من العمل على هامش مهرجان القاهرة السينمائي والآراء الإيجابية عنه وعن أحداثه زادت من جرعة الترويج وشجعت الكثيرين على انتظاره ومن ثم متابعته.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

ومسلسل موعد مع الماضي من إخراج السدير مسعود، وكتابة محمد المصري، ويضم مجموعة من النجوم، بينهم آسر ياسين (يحيى)، محمود حميدة (ياسين)، شريف سلامة (علي)، شيرين رضا (سوسن)، ركين سعد (ليلى)، محمد ثروت (فتلة)، محمد علاء (خالد)، تامر نبيل (شريف) وهدى المفتي (نادية) إلى جانب النجمة صبا مبارك (منى).

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي

مسلسل موعد مع الماضي ينتمي إلى عالم المسلسلات القصيرة، حيث يتكون من ٨ حلقات، وتدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي في مصر؛ حيث يخوض يحيى رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية، ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو، هل تظهر الحقيقة أم تظل الأسرار مدفونة؟

"موعد مع الماضي" ليس مجرد رحلة لكشف لغز جريمة، بل هو غوص في أعماق البشر، حيث تختلط الحقيقة بالخداع، ويصبح كل قرار نقطة تحوّل.

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