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المجلس الأعلى للتخطيط العمراني يعتمد تعديلات معايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية

اجتماع المجلس الأعلى
اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

معايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تعديلات أسس ومعايير التنسيق الحضاري للمباني التراثية ذات الطابع المعماري المتميز، وذلك خلال اجتماعه اليوم.  

وتم استعراض دليل المعايير الجديد، الذي يراعي دراسة كل مبنى على حدة لتحديد الاستخدامات المقترحة التي تتناسب مع حالته ومقوماته، مع الحفاظ على الهوية البصرية للمناطق الخاضعة للتطوير.

 

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 وأكد الدكتور محمد أبو سعدة  رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري أن هذه التعديلات تهدف إلى حماية التراث العمراني وإعادة إحياء المناطق التراثية بما يضمن الاستفادة منها بشكل مستدام.  

من جانبه، شدد رئيس الوزراء على أهمية الحفاظ على المعايير الحضارية في أي أعمال تطوير، مؤكدًا أن القرارات المتخذة في هذا الشأن تساهم في تعزيز التراث المعماري المصري وتقديم نموذج حضاري متكامل.

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