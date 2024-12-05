مدبولي: وضع تصور متكامل للاستفادة من منطقة المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية اليوم، حيث تمت الموافقة على وضع تصور متكامل للاستفادة من منطقة المتحف المصري الكبير بهدف تعزيز القيمة الحضارية والسياحية للمشروع.

وتضمن الاجتماع عرض المنطقة المقترحة لتطوير المشروع، والتي تقع خارج المنطقة الأثرية، وذلك لتلبية الاحتياجات الخاصة بإنشاء غرف فندقية جديدة تعزز القدرة السياحية للمنطقة.

وأكد رئيس الوزراء أن المنطقة المقترحة يمكنها استيعاب نحو 5 آلاف غرفة فندقية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، إلى جانب تنفيذ أنشطة ترفيهية تضيف قيمة للمشروع وتجعله وجهة سياحية متكاملة.

رئيس الوزراء يوجه بضرورة إعداد محددات واضحة للتطوير لعرضها على منظمة اليونسكو

وفي إطار الحفاظ على المعايير الحضارية والبيئية، وجه رئيس الوزراء بضرورة إعداد محددات واضحة للتطوير لعرضها على منظمة اليونسكو كخطوة أولى، قبل تقديمها إلى مكتب استشاري عالمي لوضع التصور الأنسب لتنفيذ هذا المخطط.

وأكد مدبولي أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لضمان تكامل المشروع مع البيئة المحيطة، مع تقديم إطلالة مميزة على المنطقة الأثرية، مما يدعم مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

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