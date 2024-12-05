مجلس الوزراء يبحث تطوير منطقة هضبة الأهرام بالتعاون مع مكتب استشاري عالمي

تطوير منطقة هضبة الأهرام، ناقش المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، التصور المقترح لتطوير منطقة هضبة الأهرام، بما يشمل منطقة المنصورية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية استغلال المنطقة على نحو أفضل يعزز من قيمتها الحضارية والسياحية.

وفي هذا الإطار، وجه مدبولي بعرض التصور المقترح على مكتب استشاري عالمي للتوصل إلى خطة تطوير شاملة تحقق أهداف الدولة في تقديم وجهة سياحية متميزة، مع الحفاظ على الهوية الحضارية للمنطقة.

ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المستمرة لتطوير المناطق الأثرية وتعظيم الاستفادة منها، بما يتماشى مع المعايير البيئية والحضارية المعتمدة دوليًّا.

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