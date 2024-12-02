محافظ المنوفية يناقش مقترحات تطوير "الهوية البصرية"

عقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اجتماعا تنسيقيًا، لاستعراض ومناقشة آليات عدد من مقترحات تطوير الهوية البصرية في الشوارع والميادين العامة والمنشآت بنطاق المحافظة، يأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعداد هوية بصرية متميزة للمحافظات تعكس تراثها وتاريخها وفقًا لأهداف التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع، اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة،الدكتور علاء الحبشي بقسم الهندسة المعمارية بـ جامعة المنوفية، فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ، المهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، المهندسة إيمان الشامي مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.

تصاميم الهوية البصرية

وتناول اللقاء، استعراض المقترح المبدئي لدليل الهوية البصرية ومناقشة عدد من الرؤى والأفكار من بينها معالجة المطبات واستخدامها معابر للكراسي المتحركة وزراعة الأسطح وبعض أجزاء الوجهات الصماء للأبراج السكنية وكذا استخدام الخلايا الشمسية في المظلات الخاصة بأماكن انتظار وغيرها من الأفكار التي تساهم في بناء هوية بصرية متكاملة ومتناغمة مع هوية المحافظة تعكس تاريخها وتراثها الحضاري.

تعزيز الانتماء الوطني

ووجه محافظ المنوفية بسرعة الانتهاء من المقترحات النهائية لإعداد الدليل الإرشادي بالاشتراطات العامة الملزمة والموحدة في تصاميم الهوية البصرية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على أهمية التعاون والتنسيق التام بين أجهزة التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية للاستفادة من الخبرات لبلورة وتطوير الهوية البصرية بالمحافظة للمساهمة في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ مفهوم المواطنة.

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