الخميس 05 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تجديد حبس عصابة تتزعمها سيدة لتزييف العملات الورقية بالقاهرة

تجديد حبس، فيتو
تجديد حبس، فيتو

أمرت النيابة العامة تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص فـى طباعة وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تزييف الدولارات والعملات الوطنية بالقاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تكوين (3 أشخاص، سيدة) تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى طباعه وتقليد العملات المحلية والأجنبية وتزوير الأوراق الرسمية وترويجها على عملائهم نظير مبالغ مالية.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم المتهمين وبحوزتهم مضبوطات أبرزها (3 طباعة، جهاز كمبيوتر، جهاز لاب توب – الأدوات المستخدمة فى التزوير – 5 هواتف محمولة – شهادات تخرج مزورة – مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية "مقلدة")، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة تزوير المستندات مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

ضبط عنصر إجرامي بتهمة تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية بالجيزة

المشدد 7 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية في عين شمس

حبس عاطل بتهمة تزوير المستندات في النزهة

الأكثر قراءة

خبير يكشف أسباب ارتفاع سعر الدولار فوق الـ50 جنيها لأول مرة في تاريخه

أعلى سعر لصرف الدولار الآن في 5 بنوك مصرية (آخر تحديث)

سعر الدولار في البنك الأهلي، العملة الخضراء تتخطى 50 جنيها رسميا الآن

الجنيه الذهب يشتعل في منتصف تعاملات اليوم، وصل لهذا السعر

ارتفاع مفاجئ في أسعار سبائك الذهب اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

أسد الحملاوي يحل أزمة تعاقد الأهلي مع مهاجم

رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

3 قرارات جمهورية مهمة، اعرف التفاصيل

منوعات

المزيد

اكتشاف تشابه بين المياه على المذنب "67P" ومحيطات الأرض

تأجيل عودة المركبة Cargo Dragon إلى الأرض لهذا السبب

دراسة: الهواء الملوث يشكل خطرًا على صحة الحوامل والأجنة

ويلسون بيثيل يكشف تفاصيل الخط الزمني لمسلسل مارفل Daredevil Born Again

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم الخميس 5-12-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم اليوم الخميس 5-12-2024 في السوق المحلية

ارتفاع سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

ارتفاع سعر الدرهم الإماراتي بالبنوك المصرية اليوم الخميس 5 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

ضوابط تقييم الصف الأول والثاني الابتدائي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما وظيفة غير القادرين على الجهاد؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

داعية أزهري: استجابة للهدي النبوي، قل «ذوي القدرات الفائقة» ولا تقل «أصحاب الإعاقات»

أحاديث ضعيفة في فضل سورة قريش

المزيد
الجريدة الرسمية